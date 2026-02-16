Zenón de Citio, filósofo estoico: “El bienestar se logra poco a poco, sin embargo, no es algo insignificante”

El filósofo Zenón de Citio sigue siendo relevante en la contemporaneidad debido a su contribución al bienestar humano con una de sus frases más célebres: “El bienestar se logra poco a poco, sin embargo, no es algo insignificante”. Esta cita sirve para tener una comprensión general de la línea de razonamiento de este pensador, que es considerado el precursor de la corriente filosófica estoica.

Con el estrés y la ansiedad que provoca la vida moderna, el estoicismo cobra cada vez más importancia como una herramienta para preservar la serenidad en las personas. Debido a ello, las enseñanzas de Zenón siguen siendo útiles.

Zenón de Citio (334 a.C. – 262 a.C.) en la ciudad de Citio, Chipre, que en ese momento pertenecía a la antigua Grecia. Es considerado el fundador de la filosofía estoica, y su enseñanza se basó en la importancia de la razón, el dominio de las emociones y la aceptación del destino como camino hacia la virtud, según National Geographic. De acuerdo al mismo medio, la vida de Zenón dio un giro inesperado debido a un naufragio que lo forzó a vivir en Atenas, donde se formó como intelectual. Ahí, abrió una escuela en el Pórtico Pintado (Estoa Pecile). De la palabra "Estoa" surge el nombre de su doctrina, el estoicismo, agrega National Geographic.

Con la reflexión citada previamente, Zenón estableció que el bienestar humano debe ser adquirido de manera gradual, lo que permite apreciar su valor e impacto, indica el portal Psicología y Mente. Para la psicología y el desarrollo personal, sus reflexiones siguen siendo aplicables, y es por ello que se han mantenido a lo largo de los años.

La visión de Zenón de Citio sobre la felicidad

Zenón era un fiel creyente en que la felicidad se logra cuando las personas se liberan de preocupaciones que se alejan de las vivencias presentes, según Psicología y Mente, por lo que se le atribuye la frase: "La satisfacción nace cuando nuestra vida fluye". El fundador de la escuela filosófica que dio lugar a grandes pensadores estoicos como Séneca, Epicteto o Marco Aurelio se centraba en la indiferencia: todo lo que no dependa de la voluntad del ser humano y sea ajeno a su virtud, es considerado irrelevante para alcanzar la felicidad, detalla National Geographic.

Zenón de Citio, fundador de la corriente filosófica estoica. Foto: Wikimedia Commons.

Principios del estoicismo para encontrar felicidad en la vida contemporánea

El pensamiento estoico ofrece herramientas para vivir una buena vida en un mundo impredecible y caótico en el que siempre pueden ocurrir infortunios. Esta corriente de la filosofía prioriza el valor de la razón, proponiendo que las emociones destructivas son el resultado de errores que se cometen por la manera que se tiene de ver el mundo, según la BBC.

Ante ello, se proponen los siguientes principios:



Vivir una vida guiada por la razón

Prepararse para la desgracia: estar listos para afrontar el peor escenario posible

Identificar qué se puede controlar en la vida y qué no

En lugar de intentar suprimir las emociones, es necesario enfrentar las opiniones propias y convertir las emociones en saludables

Esta visión alineada a los principios del estoicismo sigue siendo útil para la psicología y la gestión de las emociones.