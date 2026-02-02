"La felicidad depende de tus pensamientos": cómo aplicar hoy las enseñanzas estoicas de Marco Aurelio

El filósofo y emperador romano Marco Aurelio conserva su importancia en tiempos modernos debido a su aporte al bienestar humano con una de las frases que se le atribuyen: "La felicidad de la vida depende de la cualidad de los pensamientos". Esta observación sigue siendo útil para adquirir un entendimiento amplio sobre el razonamiento estoico, una corriente filosófica que tiene a este pensador como referente.

En un momento de la humanidad en el que el estrés y la ansiedad marcan profundamente a la vida moderna, el estoicismo adquiere cada vez más relevancia como una herramienta para que las personas preserven serenidad, por lo que las enseñanzas de Marco Aurelio siguen siendo útiles.

Marco Aurelio, quien nació en el año 121 d.C. y falleció en el 180 d.C., fue una de las figuras más prominentes de la filosofía estoica. Llegó a ser emperador romano y pensador que escribió para sí mismo una serie de reflexiones que hoy conocemos como Meditaciones.

Su postura se centraba en comprender que hay aspectos de la vida que dependen de nosotros y cosas que no. El malestar aparece, muchas veces, cuando se intenta controlar lo incontrolable. Opiniones ajenas, decisiones de otros, cambios inesperados, el curso de los acontecimientos. Allí nace buena parte de la ansiedad contemporánea, según el pensamiento estoico.

Para Marco Aurelio, la calma no es ausencia de problemas, sino una forma de posicionarse frente a ellos. No se trata de negar lo que duele, sino de evitar que ese dolor se transforme en desgaste permanente.

La visión de Marco Aurelio sobre la felicidad

Según las reflexiones de quien estuvo al frente del Imperio Romano por casi dos décadas, el hallazgo de la felicidad es un camino simple pero no sencillo, ya que requiere no luchar contra los elementos, y a cambio, vivir según las leyes naturales y aceptar esa realidad con serenidad, indica el medio El Mundo de España.

Marco Aurelio, filósofo estoico. Foto: Inue Universidad.

El objetivo es lograr que el espíritu esté libre de perturbaciones y que el mundo y sus desafíos no signifiquen una alteración excesiva para una persona, añade el mismo portal.

Marco Aurelio se enfoca en la racionalidad, la autoconciencia y la resiliencia interna, una manera de pensar que ha dejado una huella en varias sociedades, según la Inue Universidad de México.

Cinco claves de Marco Aurelio para tener una vida feliz

Hay cinco principios de Marco Aurelio que pueden ayudar a una persona a tener una vida más feliz, según una recopilación de la revista Telva:



Se necesita muy poco para ser feliz: la clave para la felicidad es aprender y trabajar en los valores humanos, la espiritualidad y las relaciones. Hacer pocas cosas para mantener un buen estado de ánimo: entender que hay cosas en la vida que no son tan necesarias como se las cree, y tener más tiempo libre ayuda a mantener la tranquilidad. Se vive mejor si no se permite que te afecten mucho las cosas: no juzgar los acontecimientos externos que suceden en la vida, dejando la página del interior de una persona en blanco. Preocuparse un poco menos para ser feliz: no permitir que la imaginación genere preocupaciones por problemas que todavía no ocurrieron. Tener la muerte presente en los pensamientos ayuda a aclarar las prioridades en la vida: actuar, hablar y pensar como si la vida se estuviera por terminar ayuda a clarificar las prioridades y lleva a una mejor manera de gestionar el tiempo.

Busto de Marco Aurelio. Foto: Archivo El País.

Esta visión alineada a los principios del estoicismo sigue siendo útil para la psicología y la gestión de las emociones.