Envejecer no es perder la felicidad: por qué la satisfacción con la vida aumenta con los años

Durante décadas, la vejez quedó asociada a ideas de pérdida, deterioro y soledad. Sin embargo, esa mirada empieza a resquebrajarse frente a la evidencia. El psiquiatra español Luis Rojas Marcos, profesor en la Universidad de Nueva York, sostiene que el bienestar emocional no solo no desaparece con los años, sino que en muchos casos se fortalece.

En su libro El regalo de los años, el especialista plantea que la percepción negativa sobre el envejecimiento no se corresponde con lo que muestran los estudios ni con la experiencia clínica. Según su enfoque, lo más habitual en la tercera etapa de la vida es una valoración positiva del propio recorrido.

Una mirada más amable con el paso del tiempo

Rojas Marcos explica que, a medida que pasan los años, el cerebro tiende a enfocarse más en lo positivo que en lo negativo. Ese sesgo favorece una mayor sensación de bienestar y una mirada más equilibrada sobre la vida.

En esa línea, señala que muchas encuestas internacionales sobre bienestar subjetivo muestran niveles altos de satisfacción en personas mayores. A contramano de ciertos prejuicios, emociones como la tristeza, la ira o el miedo suelen perder intensidad con la edad.

El especialista también describe cambios en la memoria: mientras que los más jóvenes recuerdan en proporciones similares experiencias agradables y desagradables, las personas mayores tienden a evocar más lo positivo. Esa “lente” emocional influye directamente en cómo se percibe la vida cotidiana.

Adulta mayor feliz al aire libre. Foto: Freepik.

El peso de los estigmas culturales

A pesar de estos hallazgos, persiste una mirada social que asocia envejecer con decadencia. Para Rojas Marcos, ese estigma no solo afecta la percepción colectiva, sino que incluso ha condicionado durante años el interés científico por estudiar el envejecimiento desde una perspectiva positiva.

El psiquiatra advierte que existe una tendencia a equiparar el paso del tiempo con la pérdida de cualidades valiosas, lo que termina relegando y desvalorizando a las personas mayores en distintos ámbitos.

Desafíos reales de la vejez

Ahora bien, el especialista no desconoce las dificultades que pueden aparecer con los años. La pérdida de seres queridos, los problemas de salud o el deterioro cognitivo en algunos casos forman parte de esta etapa.

Además, pone el foco en dos factores que pueden afectar fuertemente el bienestar: el aislamiento y la soledad. Por eso, subraya la importancia de anticiparse a estas situaciones y generar redes de apoyo.

Foto: Freepik.

Claves para una vejez más plena

Desde su experiencia, Rojas Marcos propone algunas líneas de acción para transitar esta etapa con mayor satisfacción. Entre ellas, destaca la importancia de asumir cierto control sobre la propia vida, definir prioridades y sostener hábitos saludables.

También remarca el valor de cuidar el sueño, la alimentación y la actividad física, así como mantener activas las habilidades cognitivas y sociales.

El vínculo con los demás aparece como un pilar central. La comunicación, el intercambio y la construcción de relaciones fortalecen el entusiasmo por la vida y actúan como un factor protector del bienestar emocional.

Por último, el especialista pone en valor el humor. Lejos de ser un aspecto menor, lo considera una herramienta clave para aliviar tensiones, enfrentar miedos cotidianos y sostener una actitud vital más liviana.

En definitiva, envejecer no implica necesariamente perder la felicidad. Para muchos, por el contrario, puede ser una etapa de mayor equilibrio, aceptación y disfrute.

En base a El Tiempo/GDA