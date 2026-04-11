¿Qué es saber? La potente reflexión de Michel Foucault que cambió la forma de entender el mundo hoy

Para Michel Foucault, historiador, psicólogo y filósofo francés nacido en Poitiers en 1926, el conocimiento nunca fue una herramienta neutral. Uno de los pensadores más influyentes del siglo XX, e influenciado por grandes filósofos como Karl Marx o Friedrich Nietzsche, sostenía que "lo propio del saber no es ni ver ni demostrar, sino interpretar". Con esta premisa, rompió la idea de que la verdad es algo que simplemente "está ahí" para ser descubierta, planteando en su lugar que el saber es una construcción de poder que define quiénes somos y cómo nos comportamos en sociedad.

Foucault falleció el 25 de junio de 1984, pero a través de sus reflexiones de la vida en sociedad, de los vínculos y el saber, aportó grandes conocimientos a las ciencias sociales con ideas que revolucionaron paradigmas y se sostienen con total vigencia al día de hoy. Cada una de sus frases célebres pueden verse reflejadas en los bestsellers, series, películas y debates contemporáneos, lo que demuestra que sus pensamientos no sólo cuestionaban el mundo en el que él vivía, sino que predijo con astucia el que estaba por venir. Michel Foucault no fue un filósofo de biblioteca; fue un arqueólogo del presente. Sus ideas, lejos de quedar atrapadas en el siglo XX, resuenan hoy con una fuerza renovada en un mundo obsesionado con la vigilancia digital y la búsqueda de la identidad.

"El saber es poder": la relación entre conocimiento y libertad

Para el pensador francés, la información nunca es objetiva. Quien posee el conocimiento tiene la capacidad de definir lo que es verdad y lo que no, estableciendo así las reglas del juego social. Sin embargo, Foucault también veía en el saber la única posibilidad real de alcanzar la libertad individual frente a las estructuras de control: "El conocimiento no es para saber, el conocimiento es para cortar". Con esto, Foucault concebía el saber como herramienta de cambio real, capaz de lograr la independencia, la transformación y, en últimas, la libertad.

"No escribo un libro para que esa sea la palabra final. Escribo para que otros libros sean posibles". Esta frase fija esa concepción del filósofo de la democratización del saber y el conocimiento. No se trata de "guardarse" el conocimiento, sino de compartirlo para ampliarlo, para cumplir con el verdadero cometido del saber como proceso abierto y continuo en una sociedad. Ya que sin libertad de conocimiento, no hay libertad en ningún orden social.

Mujer abre los brazos en señal de libertad. Foto: Freepik.

¿Quiénes somos realmente? La identidad y el cambio constante

Si el saber nos da libertad, la pregunta inmediata es qué hacemos con ella. Foucault desafió la idea de que se nace con una esencia inmutable. Para él, el ser humano es un flujo constante, una obra en construcción que tiene el deber ético de transformarse. En sus propias palabras, no se trata de "encontrarse" a uno mismo, sino de tener el coraje de reinventarse y rechazar las etiquetas que la sociedad intenta imponernos: "No me pregunten quién soy, ni me pidan que siga siendo el mismo".

En este sentido, las palabras de Foucault podían parecer demasiado rebeldes para la época, pero eran el verdadero motor del cambio social: "Quizás hoy en día el objetivo no es descubrir lo que somos, sino rechazarlo". En nuestra sociedad posmoderna, está muy presente la noción de las "etiquetas", de "cómo nos definimos", y la crisis identitaria es cada vez más común en las nuevas generaciones que buscan un lugar o una comunidad a la que sentirse parte.



Locura y razón: ¿quién define lo que es normal?

Finalmente, esa construcción de la identidad choca inevitablemente con los muros de lo que la sociedad considera "normal". En uno de sus análisis más disruptivos, Foucault exploró cómo las instituciones utilizan la medicina y la psiquiatría no solo para curar, sino para segregar. ¿Dónde termina la razón y empieza la locura? La respuesta, sugería el filósofo, depende más de quién tiene el poder de juzgar que de una realidad médica absoluta: "La locura no existe sino en una sociedad, ella no existe por fuera de las formas que la aíslan y la excluyen".