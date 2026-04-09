La felicidad según Arthur Schopenhauer: "Depende más de lo que tenemos en nuestras cabezas que en nuestros bolsillos"

Joe Guerrero - El Tiempo (GDA)

Arthur Schopenhauer, nacido en 1788 y fallecido en 1860, es reconocido como uno de los principales exponentes del pesimismo filosófico, cuya obra, ignorada en vida, alcanzó una amplia influencia tras su muerte. Uno de los temas centrales en su obra fue la reflexión sobre la felicidad. Schopenhauer sostenía que esta no consiste en la presencia de placer, sino en la ausencia de dolor y aburrimiento.

Según su planteamiento, la vida humana se mueve como un péndulo entre el sufrimiento y el tedio, de acuerdo con 'El Heraldo'.

Schopenhauer ocupa un lugar destacado en la historia de la filosofía por su enfoque crítico sobre la existencia humana.

La felicidad como ausencia de sufrimiento

Arthur Schopenhauer. Imagen: Wikimedia/Commons.

En sus escritos dejó numerosas afirmaciones sobre este concepto. "La felicidad es esencialmente siempre negativa y nunca positiva", señalaba, y añadía: "Sólo hay un error innato y es el de que existimos para ser felices".

El filósofo también afirmaba que la búsqueda de la felicidad debía orientarse hacia el interior del individuo: "Es difícil encontrar la felicidad dentro de uno mismo, pero es imposible encontrarla en otro lugar".

Asimismo, advertía sobre la relación entre riqueza y bienestar: "Más allá de la satisfacción de algunas necesidades reales, la posesión de riquezas altera nuestra felicidad".

Foto: Unsplash.

Reflexiones finales sobre la vida cotidiana

En otras de sus reflexiones, Schopenhauer abordaba la actitud frente a la vida cotidiana. "Para ser feliz o estar alegres no debemos pedirnos permiso. Cada despertar y levantarse es un pequeño nacimiento; cada fresca mañana es una pequeña juventud", escribió.

Resumía su pensamiento en torno al bienestar con una idea centrada en la dimensión interna del individuo: "Nuestra felicidad depende mucho más de lo que tenemos en nuestras cabezas que de lo que tenemos en nuestros bolsillos".