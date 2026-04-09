Caso Penadés: Tribunal revocó semilibertad para Mauvezín y dispuso el arresto domiciliario total con tobillera

El Tribunal de Apelaciones de 4to Turno revocó la sentencia de la jueza suplente Gabriela Azpiroz y dispuso que el profesor Sebastián Mauvezín, imputado por el caso Penadés, pase a cumplir arresto domiciliario total con tobillera electrónica, surge de la sentencia a la que accedió El País.

Mauvezín estuvo preso durante dos años y medio hasta que este lunes Aspiroz resolvió que pasara a estar libre durante el día, pero que cumpliera un arresto domiciliario en la noche (entre las horas 22 horas y las 6 de la mañana).

Este lunes, al resolver sobre la situación del profesor, la jueza argumentó: "Considero que la situación de Mauvezín es diferente a la de Penadés. ¿Por qué? Porque no es la misma imputación, por un lado, objetiva, en cuanto a los hechos", refiriéndose a que al primero la Fiscalía le pide una pena de seis años de prisión y al segundo 16.

"Segundo", continuó, "porque no es la misma situación la de Penadés que la de Mauvezín". "Si bien todos hablan del poder y que ha cambiado la situación, no debemos olvidar que Penadés era un senador, que tenía un cargo político, público. Mauvezín me parece una situación diferente, que si bien podía estar vinculado, las situaciones son distintas", complementó.

Si bien no desconoció que existe un riesgo de que Mauvezín entorpezca el normal desarrollo de la causa o quiera dañar a las víctimas, entendió que ese riesgo queda mitigado con la medida que le impuso. El tribunal, este jueves, consideró que no era suficiente y por eso recrudeció las medidas.

Mauvezín: "Se están utilizando métodos de la inquisición"

Previo a comenzar la audiencia judicial en la que se dispuso su salida de la cárcel, Mauvezín se dirigió a los periodistas. "Estoy muy calmo de conciencia", afirmó, y consideró que en este proceso, que aún no llegó al juicio, "se están utilizado" métodos "de la Inquisición", y citó específicamente a Tomás de Torquemada, quien, según sus palabras, "humillaba a la gente" y "la degradaba".

"En este caso es lo que se está haciendo: humillando y degradando a las personas y a nuestra causa. En mi caso personal he tenido una indefensión absoluta", apuntó, y mencionó que se lo "arrastra en la prisiones preventivas sin ningún tipo de justificación".

Además pidió "que no se invisibilice" su caso, que al principio tuvo "tanta prensa". Entonces lanzó que "estaría muy bueno que se filmaran las audiencias" porque así se vería "cómo se trata" a los imputados.

"Por algo el 98,5% va a juicio abreviado y poca gente va a juicio, por una cuestión del pacto extorsivo", señaló Mauvezín, que luego acotó que irá "hasta el final" para demostrar su inocencia.