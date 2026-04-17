Sócrates, filósofo: “El amigo debe ser como el dinero; antes de necesitarlo, es necesario saber su valor”

Las ideas de Sócrates mantienen su vigencia en la actualidad a pesar de que este pensador griego existió hace cientos de años. Una reflexión por la que sigue siendo relevante es: "El amigo debe ser como el dinero; antes de necesitarlo, es necesario saber su valor". Esta frase célebre del filósofo nacido en las afueras de la Antigua Atenas busca transmitir una actitud de cautela anticipada en las relaciones sociales.

La analogía resalta que, así como una administración cuidadosa de los recursos económicos previene dificultades en situaciones imprevistas, la atención continua a las actitudes de una amistad permite reconocer su lealtad y firmeza antes de que circunstancias críticas —como la enfermedad, el fracaso o la pérdida— pongan a prueba el verdadero respaldo de un lazo genuino.

El pensamiento socrático se enfoca en la ética práctica y el cultivo de la virtud. Este señala que los vínculos entre personas demandan dedicación, honestidad y discernimiento. Según Sócrates, valorar a una persona no implica egoísmo, sino una forma de madurez emocional que resguarda frente a expectativas infundadas. Desde esta perspectiva, el auténtico valor de la amistad se evidencia en la disposición a estar presente sin esperar recompensas inmediatas, lo que pone en relieve la diferencia entre relaciones profundas y los vínculos más efímeros característicos de la era digital.

Sócrates (470 a.C. - 399 a.C.) representa un momento bisagra para la filosofía mundial. Pese a su enorme influencia, Sócrates no dejó obras escritas, ya que privilegiaba el intercambio directo y la mayéutica, un método basado en preguntas orientadas a que sus interlocutores descubrieran por sí mismos sus ideas, destacó la enciclopedia Britannica. Hijo de un artesano de la piedra y de una partera, llevó una vida austera, se distinguió por su coraje como hoplita en el ejército de Atenas y mantuvo un firme compromiso con la reflexión sobre la condición humana, dedicando buena parte de su tiempo a debatir en el ágora.

La defensa de Sócrates ante acusaciones en su contra

Ese estilo le generó resistencias, en especial entre los sofistas, con quienes mantenía una rivalidad intelectual. Finalmente, en el 399 a.C., fue acusado de corromper a los jóvenes y de no respetar a los dioses de la ciudad, cargos que derivaron en su condena a muerte.

En la Apología de Sócrates, donde Platón reconstruye su defensa ante los tribunales, se desprende una frase que atraviesa los siglos: “Cuando el debate se ha perdido, la calumnia es la herramienta del perdedor”.

Estatua de Socrátes.

Según ese relato, el propio Sócrates advertía que las acusaciones en su contra no surgían de hechos concretos, sino de percepciones instaladas con el tiempo. Hablaba de “calumnias antiguas”, versiones que habían moldeado la opinión pública incluso antes de que se iniciara el juicio.

La visión de Sócrates sobre la amistad

La amistad según Sócrates vuelve a escena cada vez que una deuda impaga, una cuenta mal dividida o un favor que nunca se devuelve termina rompiendo un vínculo. Las discusiones por plata no son nuevas, pero sí revelan algo más profundo: la fragilidad de ciertas relaciones. En tiempos donde el afecto convive con intereses y apuros, la filosofía clásica aporta una mirada que sigue siendo sorprendentemente actual.

Leída en clave contemporánea, la amistad verdadera no es fruto del azar ni de la conveniencia circunstancial. Requiere tiempo, coherencia y una inversión emocional sostenida. En ese sentido, la reflexión filosófica apunta a dos dimensiones claras.

Estatua de Sócrates, filósofo de la antigua Grecia. Foto: Canva.

Por un lado, el aspecto cualitativo: aprender a distinguir entre amistades basadas en la utilidad y aquellas que ofrecen un compromiso genuino. Por otro, el componente preventivo: no esperar a la enfermedad, al fracaso o a la pérdida para medir la solidez del vínculo. Como cualquier capital emocional, la amistad se fortalece en la constancia, no en la urgencia.

En la Atenas del siglo V a.C., este planteo tenía una fuerte carga ética. Hoy, en pleno siglo XXI, adquiere otro matiz: redes sociales colmadas de contactos, pero vínculos muchas veces livianos. La advertencia socrática funciona casi como un llamado a bajar un cambio y revisar la calidad de nuestras relaciones.

Con información de La Nación y El Tiempo (GDA)