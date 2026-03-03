La amistad según Sócrates: cómo reconocer su valor antes de necesitarla, una lección vigente

La amistad según Sócrates vuelve a escena cada vez que una deuda impaga, una cuenta mal dividida o un favor que nunca se devuelve termina rompiendo un vínculo. Las discusiones por plata no son nuevas, pero sí revelan algo más profundo: la fragilidad de ciertas relaciones. En tiempos donde el afecto convive con intereses y apuros, la filosofía clásica aporta una mirada que sigue siendo sorprendentemente actual.

El pensador ateniense, figura central de la ética occidental, comparaba el valor de un amigo con el del dinero. La idea, atribuida a Sócrates, no buscaba mercantilizar el afecto sino advertir que los vínculos, como cualquier bien preciado, deben conocerse y evaluarse antes de que llegue la necesidad. En otras palabras: no esperar a estar en aprietos para descubrir con quién se puede contar.

Amistad y prevención: el capital moral que se construye a tiempo

Leída en clave contemporánea, la amistad verdadera no es fruto del azar ni de la conveniencia circunstancial. Requiere tiempo, coherencia y una inversión emocional sostenida. En ese sentido, la reflexión filosófica apunta a dos dimensiones claras.

Por un lado, el aspecto cualitativo: aprender a distinguir entre amistades basadas en la utilidad y aquellas que ofrecen un compromiso genuino. Por otro, el componente preventivo: no esperar a la enfermedad, al fracaso o a la pérdida para medir la solidez del vínculo. Como cualquier capital emocional, la amistad se fortalece en la constancia, no en la urgencia.

En la Atenas del siglo V a.C., este planteo tenía una fuerte carga ética. Hoy, en pleno siglo XXI, adquiere otro matiz: redes sociales colmadas de contactos, pero vínculos muchas veces livianos. La advertencia socrática funciona casi como un llamado a bajar un cambio y revisar la calidad de nuestras relaciones.

Amigos felices. Foto: Freepik.

Cómo reconocer una amistad auténtica en tiempos digitales

En una época de hiperconexión, hablar de amistad auténtica puede sonar ingenuo. Sin embargo, existen señales concretas que permiten evaluar ese “valor” del que hablaba la tradición socrática. No se trata de instrumentalizar a las personas, sino de evitar expectativas desmedidas que luego derivan en frustración.

Entre los rasgos que definen una relación sólida aparecen la honestidad incómoda —esa capacidad de decir lo que no siempre queremos escuchar—, la discreción frente a confidencias, el apoyo sin condiciones y la escucha real, sin prejuicios. También cuenta la resiliencia del vínculo tras desencuentros menores o períodos de distancia.

En definitiva, una amistad robusta se parece más a un ahorro paciente que a una gratificación inmediata. Se construye en lo cotidiano: en el mate compartido, en la charla sin apuro, en el mensaje que llega justo cuando hace falta.

La amistad incide sobre nuestro bienestar. Foto: Canva.

La reciprocidad: ser también un amigo de valor

La enseñanza no es unilateral. Si la amistad según Sócrates implica reconocer el valor de quienes nos rodean, también exige preguntarnos qué clase de amigos somos. La reciprocidad es la base de ese capital moral: empatía, lealtad y coherencia entre lo que se dice y lo que se hace.

Cultivar redes de apoyo genuinas no solo fortalece al individuo; también robustece el tejido social. En tiempos de incertidumbre económica y emocional, contar con vínculos confiables es un diferencial que no cotiza en bolsa, pero sostiene.

La lección es sencilla y, a la vez, exigente: así como nadie empieza a ahorrar cuando ya está fundido, los grandes afectos no se improvisan en medio del naufragio. Reconocer el valor de la amistad verdadera antes de necesitarla puede ser, quizá, una de las decisiones más sabias para una vida equilibrada y justa

En base a El Tiempo/GDA