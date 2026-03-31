Séneca y el amor propio: por qué la relación con uno mismo define los vínculos con los demás

La vigencia del estoicismo sigue dando que hablar, sobre todo cuando se trata de entender cómo construimos nuestra identidad y nuestro bienestar emocional. En ese marco, las reflexiones de Séneca vuelven a ponerse sobre la mesa con una idea que atraviesa siglos: la relación con uno mismo condiciona, directamente, la forma en que nos vinculamos con los demás.

Lejos de promover una mirada individualista, el filósofo romano planteaba que cultivar el amor propio es, en realidad, una responsabilidad que repercute en la vida en comunidad. En esa línea, su conocida frase —“Cuando uno es amigo de sí mismo, lo es también de todo el mundo”— sintetiza un concepto central: el equilibrio interno se traduce en vínculos más sanos.

Amistad con uno mismo, base de todo

En sus Epístolas morales a Lucilio, Séneca desarrolla la idea de que el bienestar personal depende, en buena medida, de la capacidad de cada persona para construir un vínculo honesto consigo misma. No se trata de complacerse ni de evitar la autocrítica, sino de ejercer una mirada exigente pero comprensiva, similar a la que se tendría con alguien cercano.

Desde esta perspectiva, el amor propio no es un gesto de egoísmo, sino una práctica consciente que requiere observarse, cuestionarse y sostener cierta coherencia en la conducta. Para el estoicismo, ese trabajo interior es el que habilita relaciones más sólidas y auténticas con los demás.

Hoy, este enfoque dialoga con nociones ampliamente trabajadas por la psicología contemporánea, como la autoestima, entendida no como validación externa, sino como una construcción interna.

Una respuesta posible a la soledad actual

Estas ideas cobran especial relevancia en un contexto donde la soledad aparece como un fenómeno cada vez más extendido. En distintas ciudades del mundo, muchas personas experimentan una desconexión que no siempre se resuelve con mayor interacción social.

Para los estoicos, los factores externos no deberían definir el estado interno si existe una fortaleza emocional desarrollada. En ese sentido, la capacidad de estar bien con uno mismo, sin depender de la aprobación ajena, se vuelve clave para evitar ese vacío existencial que tanto se menciona hoy.

El autodominio, entonces, no es una meta abstracta, sino una herramienta concreta para sostener estabilidad emocional y actuar con criterio dentro de la sociedad.

Séneca. Foto: Jean-Pol Grandmont, Commons.

En esa misma línea, Séneca también cuestionaba la idea de que buscar la propia felicidad sea un acto egoísta. Por el contrario, entendía que el crecimiento personal impacta directamente en el entorno: personas más equilibradas tienden a actuar con mayor serenidad e independencia frente a las dificultades.

Así, su propuesta no apunta a un bienestar aislado, sino a la formación de individuos capaces de aportar, desde su propio equilibrio, a una convivencia más ética y saludable.

En base a El Tiempo/GDA