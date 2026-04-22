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Sigmund Freud: “No hay necesidad en la infancia tan fuerte como la protección de un padre”

El célebre psicoanalista advierte sobre las consecuencias del desamparo, la necesidad de seguridad interna en los más chicos y por qué el sostén de los padres es el antídoto contra los miedos del futuro.

El País
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22/04/2026, 15:05
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Sigmund Freud.
Sigmund Freud.
Foto: Wikimedia Commons.

El padre del psicoanálisis, Sigmund Freud, reflexiona sobre la relevancia y el impacto de los vínculos seguros y cercanos en los primeros años de vida. En sus estudios sobre el desarrollo emocional infantil, el médico expresó: "No puedo pensar en ninguna necesidad en la infancia tan fuerte como la necesidad de la protección de un padre".

En la actualidad el tema de la seguridad afectiva y el acompañamiento temprano son el centro de debate, sobre todo con la penetración de la tecnología avanzada y accesible en los hogares. Según Freud, durante la infancia los niños necesitan de ciertas figuras que les garanticen su seguridad y estabilidad para poder conocer el mundo. Esa contención es la que permite que vayan formando una base psíquica sólida, que los acompañará en todo su desarrollo futuro.

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Más que autoridad, Freud demostraba que la paternidad es una fuente de seguridad interna para los niños en sus primeros años de vida. Dentro del psicoanálisis clásico se entiende que un niño solo podrá cobrar confianza en sí mismo si se siente protegido (y Freud acota que esa protección proviene de sus padres). De este modo, el mundo se le presenta al niño de forma menos amenazante.

El protagonismo de las primeras experiencias

Una de las observaciones psicológicas más influyentes de Freud es el peso que tienen las experiencias tempranas en los niños, y cómo éstas dejan huellas profundas, aún en períodos de la vida más avanzados. Así, el médico insiste en que el trasfondo de muchos comportamientos adultos surgen de carencias emocionales de la infancia.

Si esas necesidades no son cubiertas y el niño no tiene esa sensación de seguridad, Freud sugiere que es más propenso a experimentar ansiedad y sensación de desamparo. Y no sólo eso, sino que también se moldea su personalidad en base a dichas carencias, que luego se puede presentar a través del miedo, inseguridades o dificultades con los vínculos. Es por esto que la protección no es simplemente una necesidad física y de supervivencia que precisan los más chicos, sino que es la base de sus comportamientos y formas de ser en el futuro.

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