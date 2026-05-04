¿Cuándo es el próximo feriado que incluye a todos los uruguayos? El segundo asueto que habrá en mayo de 2026

El mes de mayo tiene dos feriados que incluyen a todos los uruguayos. El primer feriado fue el pasado 1º de mayo con el Día de los Trabajadores, mientras que el segundo se aproxima en pocos días. El asueto en cuestión ocurrirá el lunes 18 de mayo, que corresponde a la conmemoración de los 215 años de la Batalla de Las Piedras.

La Batalla de Las Piedras ocurrió en 1811, en una zona cercana a la ciudad de Las Piedras, Canelones, que entonces contaba con poca población, y representó el primer triunfo de los revolucionarios, comandados por el general José Gervasio Artigas, contra el poder español.

Esta fecha patria configura un feriado laborable y, como cae lunes, la legislación vigente determina que se celebre el mismo día. La ley N° 16.805, en su redacción dada por la ley N° 17.414, establece que si los feriados caen un sábado, domingo o lunes, como en este caso, se conmemoran en esos mismos días. En tanto, si caen martes o miércoles, se pasan para el lunes anterior; y si caen jueves o viernes, se pasan para el lunes inmediato siguiente.

Cómo se cobra por trabajar en el feriado de 18 de mayo

Respecto al pago en este feriado laborable, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) indica que "el trabajador que gana salario por día no cobra su jornal, mientras que el mensual cobra el mismo sueldo de siempre. Si se trabaja, el jornalero cobrará por ese día, pero al mensual no se le paga más de la cantidad fija".

Este día también se conmemora el Día del Ejército Nacional y se suelen realizar actos con la presencia de autoridades.

Persona contando billetes de pesos uruguayos. Foto: Archivo El País.

Qué ocurrió en la Batalla de las Piedras

Montevideo era la capital del Virreinato del Río de la Plata y los revolucionarios orientales ya habían realizado el Grito de Asencio en febrero de 1811, apuntó Uruguay Educa. José Artigas, regresó a Uruguay en los primeros días de abril y se incorporó a ellos.

Artigas había ido reuniendo a patriotas que se iban levantando por todas partes para poder atacar a los españoles. Tres columnas de soldados orientales partieron desde diversos puntos del territorio. La primera de ellas estas tenía a Artigas al mando y salió de Mercedes. Luego, partió la columna dirigida por Venancio Benavídez, y posteriormente, la tercera, comandada por Manuel Francisco Artigas, que salió de Maldonado. Esta, llegando a Pando, se encontró con una fuerza realista, pero Manuel Francisco evitó el combate y el 17 de mayo, se incorporó a las fuerzas de su hermano, acampadas en el Canelón Chico, indicó la plataforma educativa de ANEP.

La Bandera de Artigas, el Pabellón Nacional y la Bandera de los Treinta y Tres Orientales, símbolos patrios de Uruguay. Foto: Fernando Ponzetto/Archivo El País.

Los patriotas comenzaron su avance sobre Montevideo, y a medida que marchaban, lucharon y triunfaron en varios pueblos como en San José y Colonia.

La batalla ocurrió en las cercanías de Las Piedras porque el entonces gobernador de Montevideo y virrey del Río de la Plata, Francisco Javier De Elío, envió al capitán de fragata José Posadas y a su ejército de más de 1.200 hombres hacia el lugar para esperar al de Artigas. El enfrentamiento comenzó a las 11:00 horas, consignó Uruguay Educa.

Mientras que los soldados españoles tenían armas modernas, Artigas contaba con el apoyo especialmente de hombres del campo, con un armamento más rústico. A pesar de esto, Artigas ganó la batalla luego de que los españoles se vieran encerrados y debieran rendirse.