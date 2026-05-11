El pronóstico para el martes 12 de mayo de 2026: cómo estará el tiempo en cada zona del país, según Inumet

El reporte del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) indica que el martes 12 de mayo presentará condiciones mayormente estables en el país, con temperaturas que oscilarán entre una mínima de 3°C y una máxima de 20°C.

En el noroeste, la mañana se presenta clara a algo nubosa con presencia de neblinas y heladas agrometeorológicas, mientras que hacia la tarde y noche el cielo continuará despejado con neblinas y bancos de niebla. Los vientos soplarán del noroeste entre 10 y 30 km/h durante toda la jornada, con temperaturas entre 4°C y 20°C.

Para el noreste, el inicio del día estará marcado por cielo claro a algo nuboso con neblinas y heladas agrometeorológicas, dando paso a una tarde y noche con condiciones similares y formación de bancos de niebla. Los vientos serán del noroeste entre 10 y 30 km/h, con temperaturas entre 3°C y 19°C.

En el suroeste, la mañana se presentará con cielo claro a algo nuboso y sin fenómenos destacados, mientras que hacia la tarde y noche se observarán períodos de mayor nubosidad con neblinas. Los vientos rotarán del noroeste al sector sur entre 10 y 30 km/h, con temperaturas entre 5°C y 20°C.

En el centro-sur, se espera una mañana con cielo claro a algo nuboso y períodos de mayor nubosidad, en tanto que durante la tarde y noche persistirá la nubosidad con presencia de neblinas. Los vientos serán del noroeste cambiando al sector sur entre 10 y 30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h, con temperaturas entre 5°C y 19°C.

Vista aérea de atardecer en la ciudad de Montevideo. Foto: Estefanía Leal/Archivo El País.

Este y Área Metropolitana

Hacia el este, la mañana se presentará clara a algo nubosa con probables heladas agrometeorológicas, mientras que en la tarde y noche continuarán las condiciones estables con formación de neblinas y bancos de niebla. Los vientos del noroeste entre 20 y 40 km/h podrán registrar rachas de hasta 50 km/h, rotando al oeste más tarde, con temperaturas entre 4°C y 18°C.

En Punta del Este, la mañana se presentará clara a algo nubosa con vientos del noroeste entre 20 y 40 km/h y rachas de hasta 50 km/h, mientras que en la tarde y noche aumentará la nubosidad con vientos del oeste de similar intensidad. Las temperaturas oscilarán entre 10°C y 17°C.

En Montevideo y Área Metropolitana, la mañana comenzará con cielo claro a algo nuboso y vientos del noroeste entre 20 y 40 km/h, en tanto que hacia la tarde y noche se prevén períodos de mayor nubosidad con vientos del oeste al sur entre 10 y 30 km/h y rachas de hasta 40 km/h. Las temperaturas estarán entre 9°C y 18°C.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.