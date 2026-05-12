El pronóstico para el miércoles 13 de mayo de 2026: cómo estará el tiempo en cada zona del país, según Inumet
En Montevideo y Área Metropolitana la mañana se presentará algo nubosa a nubosa con neblinas mientras que en la tarde y noche el cielo estará mayormente nuboso con iguales condiciones.
El reporte del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) indica que para el miércoles 13 de mayo el país tendrá una jornada con temperaturas que oscilarán entre 4°C y 21°C, en un contexto de abundante nubosidad y condiciones húmedas en varias regiones.
En el noroeste, la mañana se presenta algo nubosa a nubosa con períodos de mejora y presencia de nieblas y neblinas, mientras que hacia la tarde y noche continuará el cielo nuboso con persistencia de estos fenómenos. Los vientos serán variables entre 0 y 10 km/h, rotando al sureste entre 10 y 20 km/h, con temperaturas de 4°C y 21°C.
Para el noreste, se prevé una mañana entre algo nubosa y nubosa, con bancos de niebla y neblinas, en tanto que durante la tarde y noche se mantendrá la nubosidad con igual presencia de estos fenómenos. Los vientos irán del oeste entre 10 y 30 km/h tendiendo a variables suaves, con temperaturas de 5°C y 20°C.
En el suroeste, la mañana tendrá cielo algo nuboso a nuboso con neblinas y bancos de niebla, y hacia la tarde y noche predominará un escenario nuboso con persistencia de estos elementos. Los vientos serán del sector sur entre 10 y 20 km/h, con períodos variables más débiles, y temperaturas de 5°C y 21°C.
En el centro-sur, el inicio del día estará marcado por nubosidad variable y presencia de neblinas y bancos de niebla, mientras que en la tarde y noche el cielo se presentará nuboso a cubierto con iguales condiciones. Los vientos soplarán del sur entre 10 y 30 km/h, luego variables suaves, con temperaturas de 5°C y 18°C.
Hacia el este, la mañana se presentará nubosa a cubierta con períodos de mejora y presencia de nieblas y neblinas, junto con una baja probabilidad de precipitaciones, mientras que en la tarde y noche continuará el cielo cubierto con bancos de niebla. Los vientos serán del suroeste entre 10 y 30 km/h, con temperaturas de 6°C y 20°C.
Punta del Este, Montevideo y Área Metropolitana
En Punta del Este, la mañana mostrará condiciones entre algo nubosas y cubiertas con neblinas y baja probabilidad de precipitaciones, en tanto que durante la tarde y noche persistirá el cielo nuboso a cubierto con estos fenómenos. Los vientos se mantendrán del suroeste entre 10 y 30 km/h, con temperaturas de 12°C y 14°C.
Finalmente, en Montevideo y Área Metropolitana la mañana se presentará algo nubosa a nubosa con neblinas, mientras que en la tarde y noche el cielo estará mayormente nuboso con iguales condiciones. Los vientos soplarán del sector sur entre 10 y 20 km/h, rotando al suroeste en igual rango, con temperaturas de 8°C y 15°C.
Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.
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