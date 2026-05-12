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El pronóstico para el miércoles 13 de mayo de 2026: cómo estará el tiempo en cada zona del país, según Inumet

En Montevideo y Área Metropolitana la mañana se presentará algo nubosa a nubosa con neblinas mientras que en la tarde y noche el cielo estará mayormente nuboso con iguales condiciones.

El País
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12/05/2026, 20:04
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Vista de la Rambla de Punta Gorda con transito y nubes de tormenta en la ciudad de Montevideo.
Cielo nublado en Uruguay.
Foto: Darwin Borrelli/El País.

El reporte del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) indica que para el miércoles 13 de mayo el país tendrá una jornada con temperaturas que oscilarán entre 4°C y 21°C, en un contexto de abundante nubosidad y condiciones húmedas en varias regiones.

En el noroeste, la mañana se presenta algo nubosa a nubosa con períodos de mejora y presencia de nieblas y neblinas, mientras que hacia la tarde y noche continuará el cielo nuboso con persistencia de estos fenómenos. Los vientos serán variables entre 0 y 10 km/h, rotando al sureste entre 10 y 20 km/h, con temperaturas de 4°C y 21°C.

El pronóstico para hoy martes 12 de mayo de 2026: cómo estará el tiempo en cada zona del país, según Inumet

Para el noreste, se prevé una mañana entre algo nubosa y nubosa, con bancos de niebla y neblinas, en tanto que durante la tarde y noche se mantendrá la nubosidad con igual presencia de estos fenómenos. Los vientos irán del oeste entre 10 y 30 km/h tendiendo a variables suaves, con temperaturas de 5°C y 20°C.

En el suroeste, la mañana tendrá cielo algo nuboso a nuboso con neblinas y bancos de niebla, y hacia la tarde y noche predominará un escenario nuboso con persistencia de estos elementos. Los vientos serán del sector sur entre 10 y 20 km/h, con períodos variables más débiles, y temperaturas de 5°C y 21°C.

En el centro-sur, el inicio del día estará marcado por nubosidad variable y presencia de neblinas y bancos de niebla, mientras que en la tarde y noche el cielo se presentará nuboso a cubierto con iguales condiciones. Los vientos soplarán del sur entre 10 y 30 km/h, luego variables suaves, con temperaturas de 5°C y 18°C.

Hacia el este, la mañana se presentará nubosa a cubierta con períodos de mejora y presencia de nieblas y neblinas, junto con una baja probabilidad de precipitaciones, mientras que en la tarde y noche continuará el cielo cubierto con bancos de niebla. Los vientos serán del suroeste entre 10 y 30 km/h, con temperaturas de 6°C y 20°C.

Rambla de Montevideo
Día nublado en Montevideo.
Foto: archivo El País.

Punta del Este, Montevideo y Área Metropolitana

En Punta del Este, la mañana mostrará condiciones entre algo nubosas y cubiertas con neblinas y baja probabilidad de precipitaciones, en tanto que durante la tarde y noche persistirá el cielo nuboso a cubierto con estos fenómenos. Los vientos se mantendrán del suroeste entre 10 y 30 km/h, con temperaturas de 12°C y 14°C.

Finalmente, en Montevideo y Área Metropolitana la mañana se presentará algo nubosa a nubosa con neblinas, mientras que en la tarde y noche el cielo estará mayormente nuboso con iguales condiciones. Los vientos soplarán del sector sur entre 10 y 20 km/h, rotando al suroeste en igual rango, con temperaturas de 8°C y 15°C.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.

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