El pronóstico para hoy martes 12 de mayo de 2026: cómo estará el tiempo en cada zona del país, según Inumet

El reporte diario del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) indica que para el martes 12 de mayo se prevé una jornada con temperaturas que oscilarán entre los 2°C y los 21°C a nivel nacional.

En la zona noroeste, la mañana se presentará clara y algo nubosa, con presencia de neblinas y heladas. Hacia la tarde y la noche continuará el cielo claro, con neblinas y bancos de niebla. La temperatura mínima será de 2°C y la máxima de 20°C.

En el noreste, la mañana estará clara y algo nubosa, con neblinas y heladas. Durante la tarde y la noche se mantendrá el cielo claro a algo nuboso, con neblinas y bancos de niebla. La temperatura mínima será de 2°C y la máxima de 19°C.

En el suroeste, la mañana se presentará clara y algo nubosa. A partir de la tarde se prevén períodos de nubosidad, con neblinas y bancos de niebla hacia la noche. Se registrarán rachas de viento de hasta 40 km/h. La temperatura mínima será de 7°C y la máxima de 21°C.

En el centro-sur, la mañana tendrá cielo claro a algo nuboso, con períodos de nubosidad y probables heladas agrometeorológicas. Durante la tarde y la noche persistirá la nubosidad con neblinas. Se esperan rachas de viento de entre 40 y 50 km/h en zonas costeras. La temperatura mínima será de 4°C y la máxima de 20°C.

En el este, la mañana se presentará clara y algo nubosa. Hacia la tarde y la noche habrá períodos de nubosidad, con neblinas y bancos de niebla, además de una baja probabilidad de precipitaciones escasas. Se prevén rachas de viento de hasta 50 km/h. La temperatura mínima será de 7°C y la máxima de 19°C.

Cielo nublado sobre el barrio Buceo en la ciudad de Montevideo, estado del tiempo, clima, nubes, ND 20260312, foto Darwin Borrelli - Archivo El Pais Darwin Borrelli/Archivo El Pais

En Punta del Este, la mañana estará clara y algo nubosa. Durante la tarde y la noche se observarán períodos de nubosidad, con baja probabilidad de precipitaciones escasas. Se esperan rachas de viento de hasta 50 km/h. La temperatura mínima será de 11°C y la máxima de 17°C.

En Montevideo y el Área Metropolitana, la mañana se presentará clara y algo nubosa. A partir de la tarde habrá períodos de nubosidad. Se prevén rachas de viento de hasta 50 km/h en la mañana y de hasta 40 km/h durante la tarde y la noche. La temperatura mínima será de 8°C y la máxima de 19°C.

Cómo estará el tiempo en los próximos días

Para los próximos días, según Inumet, se espera un aumento de la nubosidad con persistencia de neblinas y bancos de niebla, condiciones de humedad elevada y baja probabilidad de precipitaciones, junto a un leve ascenso de las temperaturas mínimas.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.