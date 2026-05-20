El impacto del anticiclón expandido sobre Uruguay: las heladas y las bajas temperaturas de esta semana

Oficialmente ingresó un frente frío al territorio nacional y una rotación de vientos hacia el sur provocarán durante esta jornada y las próximas que se registren temperaturas muy bajas. Sin embargo, los modelos meteorológicos ya permiten vislumbrar un aumento de temperaturas para la próxima semana.

El meteorólogo Guillermo Ramis explicó este miércoles en Informativo Sarandí (Radio Sarandí) que "La semana que viene las temperaturas van a estar más agradables", con valores máximos entre los 16°C y los 18°C.

Respecto a esta semana, Ramis reafirmó que seguirá caracterizada "por muchas heladas" en todo el territorio, "salvo en la costa, donde el agua tiene un efecto regulador" de la temperatura.

Anticiclón expandido

Este frío es producto, según el meteorólogo José Serra, de “un anticiclón expandido” que afecta no solo Uruguay sino que se extiende a toda la región. En diálogo con El País, Serra explicó este martes que esta “gran masa de aire frío” provocará que durante toda la semana se mantengan las heladas y heladas agrometeorológicas en todo el territorio.

En el norte del país, este miércoles “se mantendrá soleado o algo nuboso” y las heladas se mantendrán. “El jueves estará algo nuboso y las temperaturas máximas bajarán a 15°C”, explicó el meteorólogo. Las previsiones marcan que para el fin de semana habrá temperaturas máximas promedio de 17°C.

Radar de Ventusky para el 20 de mayo de 2026 en Uruguay Foto: Ventusky

En el sur el panorama muestra algo similar. Este miércoles el cielo estará algo nuboso, con temperaturas entre 2°C y 11°C. Serra no descarta, tanto para el miércoles como para el jueves, “algún chaparrón aislado por el frente frío”. Las previsiones marcan que a partir del viernes habrá “un leve y continuo ascenso de temperaturas”, que llegarían a máximas de 15°C o 16°C.

Por su parte, el meteorólogo Mario Bidegain adelantó este lunes en diálogo con El País que se esperan "heladas en gran parte del interior", principalmente a partir del miércoles, donde habrá una rotación de vientos hacia el sur y "bajarán las máximas a 12°C". En tanto, el meteorólogo apuntó que "no habrá lluvia esta semana".

El pronóstico de Inumet para los próximos días

El reporte diario del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) indica que, para este miércoles 20 de mayo de 2026, los uruguayos pueden esperar temperaturas fluctuantes entre 0°C y 18°C en diferentes zonas del país.

En Montevideo y Área Metropolitana, la mañana se presentará clara y algo nubosa a nubosa, con probables chaparrones. Durante la tarde y la noche el cielo estará nuboso con períodos de cubierto y bajas temperaturas, persistiendo los probables chaparrones. Se prevén rachas de viento de hasta 40 km/h. La temperatura mínima será de 7°C y la máxima de 12°C.

Para los próximos días, Inumet prevé una tendencia a condiciones más frías, con persistencia de bajas temperaturas, heladas en varias zonas y abundante nubosidad. Asimismo, se mantendrá una baja probabilidad de precipitaciones y presencia de neblinas en distintos puntos del país.