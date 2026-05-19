El pronóstico para el miércoles 20 de mayo de 2026: cómo estará el tiempo en cada zona del país, según Inumet

El reporte del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) indica que para el miércoles 20 de mayo se prevé una jornada con temperaturas que oscilarán entre 0°C y 18°C a nivel nacional, en un contexto de variabilidad de nubosidad y condiciones frías.

En el noroeste, la mañana se presentará clara a algo nubosa con períodos de mayor nubosidad, acompañada de neblinas y bancos de niebla junto a heladas agrometeorológicas, mientras que hacia la tarde y noche persistirá la nubosidad variable con neblinas. Los vientos rotarán del suroeste al sureste entre 10 y 30 km/h. Temperaturas entre 2°C y 18°C.

Para el noreste, el inicio del día mostrará cielo claro a algo nuboso con momentos de mayor cobertura, con presencia de neblinas y bancos de niebla y heladas, en tanto que en la tarde y noche aumentará la nubosidad a períodos de cubierto con neblinas. Los vientos predominarán del oeste al sur entre 10 y 30 km/h. Temperaturas entre 0°C y 17°C.

En el suroeste, la mañana se presentará clara a algo nubosa con períodos nubosos, acompañada de neblinas y heladas agrometeorológicas, mientras que hacia la tarde y noche se espera un aumento de nubosidad a condiciones nubosas y cubiertas con neblinas. Los vientos serán del sur y sureste entre 10 y 30 km/h. Temperaturas entre 2°C y 16°C.

En el centro-sur, la mañana tendrá cielo algo nuboso a nuboso con heladas y neblinas, además de probables chaparrones en zonas costeras, y durante la tarde y noche predominará un cielo nuboso a cubierto con neblinas y continuidad de chaparrones. Los vientos soplarán del suroeste al sur entre 10 y 30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h en la costa. Temperaturas entre 1°C y 16°C.

Gente abrigada por las bajas temperaturas caminando por Av. 18 de Julio en el barrio Centro en día frío. Foto: Estefanía Leal/Archivo El País.

Este y Área Metropolitana

Hacia el este, la mañana se presentará algo nubosa a nubosa con heladas y neblinas, junto a probables chaparrones, mientras que en la tarde y noche el cielo estará nuboso a cubierto con neblinas y persistencia de chaparrones. Los vientos del suroeste rotarán al sur entre 10 y 30 km/h, con rachas de hasta 50 km/h en zonas costeras. Temperaturas entre 0°C y 15°C.

En Punta del Este, la mañana mostrará condiciones algo nubosas a nubosas con probables chaparrones, en tanto que durante la tarde y noche se prevé cielo nuboso a cubierto con bajas temperaturas y continuidad de chaparrones. Los vientos del suroeste se mantendrán entre 20 y 30 km/h con rachas de hasta 50 km/h. Temperaturas entre 10°C y 13°C.

En Montevideo y Área Metropolitana, la mañana comenzará con cielo algo nuboso a nuboso y probables chaparrones, mientras que hacia la tarde y noche se espera un aumento de nubosidad a cubierto con bajas temperaturas y persistencia de chaparrones. Los vientos del suroeste al sur soplarán entre 20 y 30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h. Temperaturas entre 5°C y 12°C.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.