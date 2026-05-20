El pronóstico para el jueves 21 de mayo de 2026: cómo estará el tiempo en cada zona del país, según Inumet

El reporte del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) indica que para el jueves 21 de mayo el país tendrá una jornada fría, con temperaturas que oscilarán entre 1°C y 15°C.

En el noroeste, la mañana se presentará algo nubosa a nubosa con presencia de nieblas y bancos de niebla junto a heladas agrometeorológicas, mientras que hacia la tarde y noche el cielo continuará nuboso con períodos de cubierto y marcado descenso térmico. Los vientos soplarán del sureste entre 10 y 30 km/h. Temperaturas entre 3°C y 15°C.

Para el noreste, se prevé una mañana nubosa con períodos de algo nuboso y neblinas, acompañadas de heladas, en tanto que durante la tarde y noche persistirá la nubosidad con bajas temperaturas y neblinas. Los vientos serán del sector sur rotando al sureste entre 10 y 30 km/h. Temperaturas entre 1°C y 14°C.

En el suroeste, la mañana comenzará algo nubosa a nubosa con neblinas y bancos de niebla junto a heladas agrometeorológicas, mientras que en la tarde y noche continuará nuboso con neblinas y ambiente frío. Los vientos predominarán del sureste entre 10 y 30 km/h, con períodos variables más débiles, rotando al este entre 10 y 20 km/h. Temperaturas entre 2°C y 14°C.

En el centro-sur, la mañana estará nubosa a cubierta con períodos de algo nuboso, acompañada de neblinas y heladas agrometeorológicas, además de una probabilidad de precipitaciones. Hacia la tarde y noche se mantendrá el cielo nuboso a cubierto con bajas temperaturas y la misma probabilidad de lluvias. Los vientos serán del sector sur entre 10 y 30 km/h, rotando al sureste con períodos variables más calmos. Temperaturas entre 2°C y 13°C.

Cielo con nubes en un día soleado en Uruguay. Foto: Darwin Borrelli/El País.

Este y Área Metropolitana

En el este, la mañana se presentará nubosa y cubierta con heladas agrometeorológicas y baja probabilidad de precipitaciones, mientras que en la tarde y noche persistirá la nubosidad con temperaturas en descenso y la misma condición de inestabilidad. Los vientos del sector sur soplarán entre 10 y 30 km/h, disminuyendo hacia la noche. Temperaturas entre 2°C y 13°C.

En Punta del Este, la mañana tendrá cielo nuboso y cubierto con baja probabilidad de precipitaciones, en tanto que durante la tarde y noche se mantendrán las mismas condiciones con descenso térmico. Los vientos del suroeste y sur oscilarán entre 10 y 30 km/h, rotando al sur con menor intensidad. Temperaturas entre 8°C y 11°C.

En Montevideo y Área Metropolitana, la mañana se presentará nubosa y cubierta con heladas agrometeorológicas y baja probabilidad de precipitaciones, mientras que en la tarde y noche continuará el cielo cubierto con bajas temperaturas. Los vientos del sector sur soplarán entre 10 y 30 km/h, rotando al sureste con períodos variables más débiles. Temperaturas entre 3°C y 12°C.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.