Inumet y meteorólogo advierten por una madrugada "muy fría" el viernes y un cambio brusco el domingo

La próxima madrugada, la de este viernes 15 de mayo de 2026, será "muy fría", según indicó el meteorólogo Mario Bidegain, que pronostica una temperatura mínima de 4,5°C en Montevideo. Su pronóstico del tiempo es coincidente con el del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet), que anuncia 4°.

Bidegain explicó en su cuenta de X que, según un modelo meteorológico que toma como referencia la estación del aeropuerto de Melilla, se prevén "temperaturas máximas en ascenso" entre este jueves, viernes y sábado, con valores de 14,5°, 15,5° y 18,5° respectivamente, pero el domingo habrá un cambio brusco porque "caen los valores a 12°C".

#pronóstico de temperaturas al abrigo (azul) y en superficie (verde) para Aero Melilla (#Motnevideo), según WRF7, de JUE14 a DOM17 mayo. Temperaturas máximas en ascenso 14.5°, 15.5° 18.5° de JUE a SAB. El DOM17 caen los valores a 12°C. Muy fría la madrugada VIE15 con tmin 4.5°C pic.twitter.com/0E8y2UTjgt — Mario Bidegain (@mario_bidegain) May 14, 2026

Ya este miércoles había señalado a El País que el fin de semana habrá que abrigarse aunque no se esté ante la llegada de una "ola de frío" sino frente a un "descenso de temperatura nada extraordinario". Además, no descartó precipitaciones el sábado, aunque de suceder serían muy débiles.

"Esta semana vamos a seguir con tiempo relativamente bueno, máximas de 16° o 17° en Montevideo, por lo menos hasta el sábado. Incluso el sábado esperamos entre 18° y 19° pero comienza a modificarse el estado del tiempo. El ingreso de un frente frío va a dar muy poca lluvia pero sí un descenso importante de temperatura porque ya para el domingo esperamos máximas de 14°", apuntó.

"A partir del domingo vamos a estar con temperaturas por debajo de lo normal, por lo menos en las máximas, 14° o 15°. Lo normal sería 16° o 17° para Montevideo", señaló, y consideró entonces que pese a las probables lluvias escasas del sábado "lo más destacado del pronóstico es el descenso de la temperatura" que iniciaría el domingo y continuaría luego entre lunes y martes.

También el meteorólogo José Serra mencionó que a partir del fin de semana entrará otra masa de aire más fría. "Estamos llegando al nivel medio de temperatura del otoño. Vamos a tener hasta el viernes temperaturas levemente por encima de esa marca, pero a partir del sábado ingresa otra masa de aire frío donde las temperaturas van a caer", dijo Serra. Aseguró que "esto no es ola de frío", no obstante el contraste se da porque "mayo se ha mostrado bastante benévolo hasta ahora".

Dos mujeres caminan abrigadas un día de frío en Montevideo. Foto: Estefanía Leal/Archivo El País.

El pronóstico de Inumet para el fin de semana largo

Este fin de semana, para algunos, será largo. El lunes 18 de mayo es feriado porque se conmemora la Batalla de Las Piedras, que significó un importante triunfo de las fuerzas de José Gervasio Artigas ante el ejército de los españoles que ocupaban Montevideo.

Para los próximos días, en Montevideo y el área metropolitana, Inumet prevé 7° de mínima y 15° de máxima este jueves, 4° y 17° el viernes, 7° y 16° el sábado con baja probabilidad de precipitaciones y 8° y 13° el domingo, marcando una caída de tres grados en la temperatura máxima, también con baja probabilidad de lluvias. El lunes se mantendrá estable, con 8° y 14° como valores extremos.