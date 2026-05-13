El pronóstico para el jueves 14 de mayo de 2026: cómo estará el tiempo en cada zona del país, según Inumet
Hacia el este, la mañana se presentará mayormente nubosa a cubierta con algunos momentos de mejora y probables chaparrones costeros, acompañados de vientos del suroeste.
El reporte del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) indica que para el jueves 14 de mayo de 2026 se prevé una jornada con temperaturas que oscilarán entre los 3°C y los 20°C a nivel nacional.
En el noroeste, la mañana se presentará nubosa con períodos de algo nuboso y presencia de nieblas y neblinas, mientras que hacia la tarde y noche el cielo tenderá a algo nuboso, manteniéndose las neblinas. Los vientos serán del sureste entre 10 y 20 km/h, rotando al este con intensidades de 10 a 30 km/h. Las temperaturas irán de 6°C a 20°C.
Para el noreste, se prevé una mañana nubosa con momentos de apertura y neblinas junto a bancos de niebla, en tanto que durante la tarde y noche continuará la nubosidad con mejoras parciales y persistencia de estos fenómenos. Los vientos serán variables entre 0 y 10 km/h, afirmándose del sector sur entre 10 y 20 km/h. Las temperaturas oscilarán entre 4°C y 18°C.
En el suroeste, la mañana comenzará con cielo nuboso a cubierto y períodos de algo nuboso, evolucionando hacia una tarde y noche con mayor presencia de claros, aunque con formación de neblinas y bancos de niebla. Los vientos soplarán del sur entre 10 y 20 km/h, con momentos variables de menor intensidad. Las temperaturas se ubicarán entre 5°C y 19°C.
En la región centro-sur, la mañana estará dominada por abundante nubosidad con algunos períodos de mejora y neblinas, mientras que en la tarde y noche se mantendrá algo nuboso con intervalos de cielo más despejado y persistencia de bancos de niebla. Los vientos serán del sector sur entre 10 y 20 km/h, aumentando a 10-30 km/h con períodos variables. Las temperaturas irán de 4°C a 17°C.
Este y Área Metropolitana
Hacia el este, la mañana se presentará mayormente nubosa a cubierta con algunos momentos de mejora y probables chaparrones costeros, acompañados de vientos del suroeste entre 10 y 30 km/h con rachas de hasta 40 km/h. En la tarde y noche se alternarán nubes y claros con neblinas y persistencia de chaparrones, mientras el viento irá disminuyendo su intensidad. Las temperaturas estarán entre 3°C y 17°C.
En Punta del Este, la mañana tendrá cielo nuboso con períodos de mejora y probables chaparrones, con vientos del suroeste entre 10 y 30 km/h y rachas de hasta 40 km/h. Durante la tarde y noche continuará algo nuboso con neblinas y chaparrones aislados, con vientos que tenderán a amainar. Las temperaturas se ubicarán entre 12°C y 14°C.
En Montevideo y Área Metropolitana, la mañana se presentará nubosa con períodos de algo nuboso y vientos del suroeste entre 10 y 20 km/h, mientras que en la tarde y noche se alternarán nubes y claros con presencia de neblinas y vientos del suroeste entre 10 y 30 km/h, disminuyendo hacia variables. Las temperaturas oscilarán entre 7°C y 15°C.
Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.
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