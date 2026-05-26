Fuertes nieblas afectan todo el territorio nacional: cuáles son las localidades con menor visibilidad

El lunes por la tarde comenzó a regir un aviso especial del Instituto Nacional de Meteorología (Inumet) por nieblas y neblinas persistentes, que afectan todo el territorio nacional. De acuerdo a lo informado por el instituto, la reducción de visibilidad se mantendrá hasta el jueves 28 a la mañana.

Mujer saca una foto a la niebla que se ve sobre la rambla de Montevideo. Foto: Leonardo Maine/El País.

Cerca de las 6:00 de este martes la visibilidad era muy baja en todo el territorio nacional, según señalan datos de Inumet. En la estación del Prado era de apenas 100 metros, mientras que en el Aeropuerto de Carrasco era de 200 y en el de Laguna del Sauce, apenas 50. La localidad con menor visibilidad durante la madrugada del martes era San José de Mayo, con 30 metros de distancia.

Visibilidad en Montevideo a las seis de la mañana. Foto: Inumet.

Durante el correr de la mañana la niebla cedió levemente en Montevideo, pero sigue afectando con fuerza a las localidades del interior del país.

Rambla de Montevideo durante un día de niebla. Foto: Leonardo Maine/El País.

Se registraron dos siniestros de tránsito en rutas durante este martes

Dos vehículos que transportaban escolares chocaron frontalmente este martes en la localidad de Cortinas, en el departamento de Tacuarembó. Tras el impacto se registraron tres lesionados leves: dos de ellos fueron trasladados a un centro de salud por una ambulancia de ASSE.

Según informó la Policía Caminera, el accidente se registró este martes a las 07:30, en la ruta 5, a la altura del kilómetro 348. Un ómnibus, que transportaba escolares y liceales, circulaba de norte a sur cuando chocó con un micro de transporte escolar, que llevaba 10 personas a bordo. Este último vehículo, que pretendía tomar la ruta desde camino del Arbolito hacia el oeste, terminó despistando sobre la franja natural de la carretera.

Las causas del accidente todavía están bajo investigación. En el lugar se registraron tres lesionados, todos pasajeros del micro: en el ómnibus no se registraron heridos. Según señaló Caminera, en el lugar se registraban nieblas intensas a la hora del choque.

El tránsito permanece obstruido y se canaliza por la senda este.

Accidente de tránsito en Cortinas. Foto: Policía Caminera.

Además, durante la mañana del martes, se registró otro siniestro de tránsito, también en la ruta 5 pero a la altura del departamento de Florida. Un camión, que circulaba del norte al sur, fue impactado por alcance en su parte trasera por una camioneta que viajaba en su mismo sentido. Luego, esta última fue colisionada por un camión.

La persona que viajaba en la camioneta sufrió heridas leves, pero no se registraron más heridos. Según informó Caminera, en el lugar se registró una intensa niebla y la ruta se encuentra parcialmente obstruida.