El pronóstico para el martes 26 de mayo de 2026: cómo estará el tiempo en cada zona del país, según Inumet

El reporte del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) indica que para el martes 26 de mayo el país tendrá una jornada con condiciones variables y presencia de humedad, con temperaturas que oscilarán entre una mínima de 6°C y una máxima de 21°C.

En el noroeste, la mañana se presentará algo nubosa a nubosa con períodos de mayor cobertura y presencia de nieblas y neblinas, mientras que hacia la tarde y noche el cielo irá despejando parcialmente con neblinas persistentes. Los vientos soplarán del sector sur entre 10 y 20 km/h, rotando del sureste al este entre 10 y 30 km/h. Las temperaturas irán de 8°C a 21°C.

Para el noreste, se prevé una mañana nubosa y cubierta con nieblas y neblinas junto a precipitaciones aisladas, en tanto que durante la tarde y noche continuará la nubosidad con mejoras parciales y persistencia de estos fenómenos. Los vientos serán del sector sur entre 10 y 20 km/h con períodos variables, rotando al este entre 10 y 30 km/h. Las temperaturas estarán entre 7°C y 19°C.

En el suroeste, la mañana mostrará cielo algo nuboso a nuboso con momentos de mayor cobertura y formación de nieblas y neblinas, mientras que en la tarde y noche se espera una mejora hacia condiciones más despejadas con bancos de niebla. Los vientos soplarán del sureste entre 10 y 20 km/h, rotando entre sureste y noreste con igual intensidad y períodos variables. Las temperaturas oscilarán entre 7°C y 20°C.

En el centro-sur, la mañana comenzará con cielo nuboso a cubierto alternando con momentos de menor nubosidad y presencia de nieblas y neblinas, condiciones que se mantendrán hacia la tarde y noche con persistencia de la nubosidad variable. Los vientos serán del este entre 10 y 20 km/h con períodos de calma relativa. Las temperaturas irán de 6°C a 18°C.

Vista desde el mirador panorámico del Palacio Municipal en día de niebla en la ciudad de Montevideo. Foto: Ignacio Sánchez/Archivo El País.

Este y Área Metropolitana

En el este, la mañana se presentará nubosa y cubierta con nieblas y neblinas y algunas precipitaciones aisladas, mientras que durante la tarde y noche se mantendrán estas condiciones con mejoras temporarias. Los vientos rotarán del este al sur entre 10 y 20 km/h con períodos variables, predominando luego del sureste con similar intensidad. Las temperaturas estarán entre 8°C y 18°C.

En Punta del Este, la mañana tendrá cielo nuboso y cubierto con formación de nieblas y neblinas, en tanto que hacia la tarde y noche se observará una leve mejora con intervalos de nubosidad y bancos de niebla. Los vientos serán del este entre 10 y 20 km/h con períodos variables, rotando del sureste al noreste con igual intensidad. Las temperaturas oscilarán entre 12°C y 16°C.

En Montevideo y Área Metropolitana, la mañana se presentará nubosa y cubierta con momentos de menor nubosidad y presencia de nieblas y neblinas, mientras que hacia la tarde y noche continuará la nubosidad variable con bancos de niebla. Los vientos soplarán del este entre 10 y 20 km/h con períodos variables, rotando del sureste al noreste. Las temperaturas irán de 9°C a 17°C.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.