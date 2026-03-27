Temas del día:
Montevideo, T 24° H 58%
AirEuropa
Obtener acceso ilimitado desde $245/mes Suscribite al 50% OFF
SUSCRIBIRME AHORA

¿Necesitás ayuda con tu suscripción?
Suscribite al 50% OFF
El País Información Servicios

Horarios de ómnibus en Semana de Turismo 2026: cómo consultarlos y cuáles son los desvíos por Semana Criolla

La Intendencia de Montevideo confirmó horarios especiales para el transporte en la capital. Averiguá cómo acceder a las frecuencias actualizadas y los cambios en las paradas por la Rural del Prado.

El País
El País
27/03/2026, 18:17
Compartir esta noticia
+ Seguir en
Ómnibus en la Avenida 18 de Julio
Ómnibus en la Avenida 18 de Julio.
Foto: Darwin Borrelli.

La Intendencia de Montevideo (IMM) anunció que con motivo de la Semana de Turismo 2026, a partir del lunes 30 de marzo, habrá horarios especiales en el transporte metropolitano.

Horarios especiales por Semana de Turismo 2026

Durante la semana de Turismo habrá horarios especiales de las líneas de transporte. Se pueden consultar haciendo click en: líneas y horarios

De la Semana de la Cerveza a la Criolla del Prado: todos los festivales y shows de la Semana de Turismo 2026

Cambios en la circulación y desvíos de ómnibus por la Semana Criolla

Durante la Semana Criolla, que se extiende desde el domingo 29 de marzo hasta el domingo 5 de abril, habrá cambios en la movilidad en la zona del Prado. Todos los días de 12:00 a 20:00 horas, las líneas que van por Av. Agraciada, Av. Millán y Av. Luis A. de Herrera se desviarán hacia Lucas Obes para hacer la parada frente a la Rural del Prado.

Debido a los cambios en la dinámica de la movilidad en la zona, se cambia el sentido de circulación de algunas calles hasta el domingo 5 de abril.

Todos los detalles se pueden consultar a través de: https://montevideo.gub.uy/

Relacionadas

¿Encontraste un error?

Reportar

Temas relacionados

IMMSemana de Turismo

Te puede interesar