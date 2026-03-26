¿Cómo llegar a la Rural del Prado en ómnibus? Líneas, desvíos y horarios por la Semana Criolla

Con motivo de la Semana Criolla 2026, la Intendencia de Montevideo (IMM) realizará cortes y desvíos en el tránsito a raíz del movimiento en el prado que se genera por esta celebración y costumbre uruguaya. Esta semana se extiende desde el domingo 29 de marzo, hasta el domingo 5 de abril.

Cortes y desvíos de ómnibus por la Semana Criolla del Prado

Los cortes de calle y desvíos de ciertas líneas de ómnibus serán particularmente en la zona del Prado. Las líneas ingresarán a Lucas Obes, en el horario de 12:00 a 20:00 horas.

¿Qué líneas se desviarán y qué paradas estarán suspendidas?

Desde el domingo 29 marzo y hasta el 5 de abril, de 12:00 a 20:00 horas, las líneas que van por Av. Agraciada (tanto hacia el Centro como hacia afuera: L14, L28, L29, 125, 127,128, 130, 137, 370, 409, 427, 494, 524, 546, G), por Av. Millán (526 y 582), por Av. Luis A. de Herrera (181, 183, 306) y por Capurro (17 y 76) se desviarán hacia Lucas Obes para hacer la parada frente a la Rural del Prado.

Además, estarán suspendidas las paradas por Agraciada, desde 19 de Abril hasta Lucas Obes, y las paradas provisorias se ubicarán en Atilio Pelossi, entre Hugo Balzo y Av. Buschental. Las paradas oficiales estarán por la calle Lucas Obes.

Rural del Prado Foto: Archivo El País

Cambios en la circulación de la zona del Prado

Por la dinámica de la movilidad en la zona, desde el pasado miércoles 25 de marzo y hasta el domingo 5 de abril, cambia el sentido de circulación de las siguientes calles:

Flechamiento de Martin Irigoitia desde Juan Carlos Blanco a Buschental

Flechamiento de Hermanos Ruíz desde Adolfo Berro a Lucas Obes

Flechamiento de Gaetán desde Buschental a 19 de Abril

Flechamiento de Valdense desde Aiguá a 19 de Abril

Flechamiento de Lozano desde Lucas Obes a Agraciada

Flechamiento de Hugo Balzo de Luis A. de Herrera hacia Atilio Pelossi

Estará prohibido estacionar en:

Lucas Obes entre Buschental y 19 de Abril (ambas aceras)

19 de Abril entre Lucas Obes y Lugano (acera contra el Parque Saroldi)

Además, durante semana de Turismo habrá horarios especiales de las líneas de transporte, que se pueden consultar desde este viernes en líneas y horarios.

Menores de 12 años y mayores de 70 podrán viajar gratis durante toda la semana.