¿Cómo llegar a la Rural del Prado en ómnibus? Líneas, desvíos y horarios por la Semana Criolla
Por la 99ª edición de la Semana Criolla, habrá cambios en el tránsito y desvíos de ómnibus en el Prado desde el 29 de marzo. Conocé las líneas afectadas, calles flechadas y quiénes viajan gratis.
Con motivo de la Semana Criolla 2026, la Intendencia de Montevideo (IMM) realizará cortes y desvíos en el tránsito a raíz del movimiento en el prado que se genera por esta celebración y costumbre uruguaya. Esta semana se extiende desde el domingo 29 de marzo, hasta el domingo 5 de abril.
Cortes y desvíos de ómnibus por la Semana Criolla del Prado
Los cortes de calle y desvíos de ciertas líneas de ómnibus serán particularmente en la zona del Prado. Las líneas ingresarán a Lucas Obes, en el horario de 12:00 a 20:00 horas.
¿Qué líneas se desviarán y qué paradas estarán suspendidas?
Desde el domingo 29 marzo y hasta el 5 de abril, de 12:00 a 20:00 horas, las líneas que van por Av. Agraciada (tanto hacia el Centro como hacia afuera: L14, L28, L29, 125, 127,128, 130, 137, 370, 409, 427, 494, 524, 546, G), por Av. Millán (526 y 582), por Av. Luis A. de Herrera (181, 183, 306) y por Capurro (17 y 76) se desviarán hacia Lucas Obes para hacer la parada frente a la Rural del Prado.
Además, estarán suspendidas las paradas por Agraciada, desde 19 de Abril hasta Lucas Obes, y las paradas provisorias se ubicarán en Atilio Pelossi, entre Hugo Balzo y Av. Buschental. Las paradas oficiales estarán por la calle Lucas Obes.
Cambios en la circulación de la zona del Prado
Por la dinámica de la movilidad en la zona, desde el pasado miércoles 25 de marzo y hasta el domingo 5 de abril, cambia el sentido de circulación de las siguientes calles:
- Flechamiento de Martin Irigoitia desde Juan Carlos Blanco a Buschental
- Flechamiento de Hermanos Ruíz desde Adolfo Berro a Lucas Obes
- Flechamiento de Gaetán desde Buschental a 19 de Abril
- Flechamiento de Valdense desde Aiguá a 19 de Abril
- Flechamiento de Lozano desde Lucas Obes a Agraciada
- Flechamiento de Hugo Balzo de Luis A. de Herrera hacia Atilio Pelossi
Estará prohibido estacionar en:
- Lucas Obes entre Buschental y 19 de Abril (ambas aceras)
- 19 de Abril entre Lucas Obes y Lugano (acera contra el Parque Saroldi)
Además, durante semana de Turismo habrá horarios especiales de las líneas de transporte, que se pueden consultar desde este viernes en líneas y horarios.
Menores de 12 años y mayores de 70 podrán viajar gratis durante toda la semana.
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