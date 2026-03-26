¿Qué parques abren en Maldonado en semana de Turismo? Horarios del Jagüel, parque Mancebo y parque Indígena
Conocé los horarios, días de apertura, atracciones y actividades que ofrecen los parques municipales de Maldonado para planificar los paseos en familia durante esta semana de Turismo 2026.
La Intendencia de Maldonado dio a conocer los horarios y atracciones que abrirán esta semana de Turismo 2026, para visitar y disfrutar en familia. El parque El Jagüel funcionará todos los días de 10 a 19 horas, con servicio de guardaparques y la presencia de personal municipal que se encargan de supervisar el funcionamiento y la correcta utilización del lugar.
El Jagüel se destaca por sus juegos para los más chicos, además de áreas verdes con reserva de especies nativas y una plaza de comidas con opciones variadas. El predio es totalmente accesible, con rampas que facilitan la circulación y baldosas direccionales destinadas a personas ciegas o con baja visión. Gracias a estas viabilidades, toda la familia puede encontrarse y disfrutar de un paseo en la naturaleza en este parque clásico de Maldonado.
Además del paseo natural, el Jagüel ofrece otras opciones de entretenimiento pagas: una pista de karting y el alquiler de caballos y ponis para cabalgatas.
Otro recorrido en Maldonado para conocer esta semana de Turismo es el Parque Mancebo (ubicado en la Parada 31 del Camino a La Laguna, en el barrio Pinares), que abrirá todos los días de 10 a 18 horas. El lugar cuenta con quinchos, parrilleros, baños y juegos infantiles.
En tanto, el parque Indígena (situado en avenida Aparicio Saravia a orillas del Arroyo Maldonado) seguirá abierto de 10 a 18 horas, durante toda la semana. Aquí los visitantes tienen contacto con la gran diversidad de especies de flora autóctona. Además, ofrece quinchos y parrilleros renovados para disfrutar de un rico asado en familia.
¿Qué otros espacios municipales se pueden visitar esta semana de Turismo 2026?
- Arboretum Lussich: martes a domingo de 9 a 19:30 horas.
- Pueblo Gaucho: jueves a domingo de 10 a 18:30 horas.
- Castillo de Piria: de 9 a 17 horas.
- Castillo Pittamilgio: Miércoles a viernes de 10 a 17, y sábado y domingo de 9 a 20 horas.
- ECFA: Todos los días de 8 a 19 horas y el acceso al Cerro Pan de Azúcar de 8 a 15 horas.
- Mirador Nueva Carrara: Todos los días de 8 a 20 horas.
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