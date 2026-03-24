¿Qué día empiezan las vacaciones de Turismo 2026? Las fechas para el próximo feriado que tendrá Uruguay

Este 2026 las vacaciones de Turismo se dividen entre los últimos días de marzo y los primeros de abril. Aunque sus raíces se remontan a la festividad cristiana de la Semana Santa, en Uruguay este período también se lo conoce como Semana de Turismo desde la secularización de los feriados en 1919 bajo el impulso de José Batlle y Ordóñez. Hoy, más allá de su origen laico, se ha consolidado como la pausa predilecta de las familias uruguayas para descansar, viajar por el interior, disfrutar de las actividades tradicionales en todo el país o tomarse un avión para unas vacaciones en el exterior.

¿Cuándo empiezan las vacaciones de Turismo 2026 en Uruguay?

El próximo lunes 30 de marzo se da comienzo a las vacaciones de Turismo 2026, y se extienden hasta el domingo 5 de abril. Si bien la actividad educativa y administrativa suele detenerse durante estos días, el impacto en la actividad privada varía según el sector y la naturaleza de los feriados que integran la semana.

Calendario de la semana de Turismo: días libres y feriados oficiales

A continuación, se detallas los días clave de Semana Santa 2026:



Lunes 30 de marzo al miércoles 1 de abril: son días laborables, aunque el sector educativo y gran parte de la administración pública no tienen actividad.

son días laborables, aunque el sector educativo y gran parte de la administración pública no tienen actividad. Jueves 2 y viernes 3 de abril: son los días donde se concentra el mayor movimiento turístico y comercial, considerados tradicionalmente como los días centrales del asueto, conocidos como jueves y viernes santo.

son los días donde se concentra el mayor movimiento turístico y comercial, considerados tradicionalmente como los días centrales del asueto, conocidos como jueves y viernes santo. Sábado 4 y domingo 5 de abril: cierre de la semana de Turismo.

Transito por Ruta Interbalnearia, departamento de Canelones, ND 20240409, foto Leonardo Maine - Archivo El Pais Leonardo Maine/Archivo El Pais

¿Cómo se cobra por trabajar en las vacaciones de Turismo?

Una de las consultas más frecuentes según la normativa vigente es si se cobra o no por trabajar esta semana. En Uruguay, los asuetos de TUrismo son considerados feriados laborables. Esto significa que:

