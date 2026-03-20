Viajar con tranquilidad también es parte de las vacaciones: conocé el acuerdo que ofrece UCM a sus socios

La escena se repite cada Semana de Turismo. Pasajes comprados, hotel reservado, itinerario armado y la valija casi cerrada. Todo listo para viajar. Pero en medio de esa preparación hay una pregunta que muchas veces aparece al final: ¿qué pasa si surge un problema de salud o un imprevisto lejos de casa?

Cada vez más uruguayos entienden que viajar tranquilo también implica contar con asistencia al viajero. No se trata solo de prevenir situaciones médicas, sino de tener respaldo frente a cualquier eventualidad durante el viaje.

Con ese objetivo, UCM mantiene un acuerdo con Assist Card que permite a sus socios acceder a condiciones preferenciales para contratar asistencia al viajero y contar con cobertura internacional pensada para brindar tranquilidad en cualquier destino. La iniciativa forma parte de la estrategia de la institución de ofrecer beneficios y servicios complementarios que acompañen a sus socios también cuando viajan al exterior.

Tecnología al servicio del socio

Para el viajero uruguayo de hoy, el tiempo es uno de los recursos más valiosos. Por eso, este acuerdo no solo ofrece respaldo económico ante imprevistos, sino también herramientas digitales de atención inmediata.

A través de la App de Assist Card, los socios de UCM pueden solicitar una videoconsulta médica en español desde cualquier lugar del mundo, evitando esperas telefónicas y resolviendo consultas de forma rápida y simple. En la práctica, es una forma de contar con respaldo médico incluso estando a miles de kilómetros de casa, ya sea en una playa de Brasil o recorriendo un museo en París.

Beneficios exclusivos y cobertura internacional

A través de esta alianza, los socios de UCM pueden acceder a coberturas de hasta USD 300.000, con asistencia las 24 horas y respaldo disponible en más de 190 países.

El servicio contempla además indemnización ante pérdida o demora de equipaje, flexibilidad para modificar las fechas del viaje y precios preferenciales durante todo el año para los socios de la institución.

Uno de los beneficios más valorados es la modalidad de múltiples viajes de hasta 30 días, ideal para quienes cruzan la frontera varias veces al año. Además, los planes incluyen a los hijos menores de 21 años sin costo adicional, hasta cuatro por grupo familiar, lo que facilita viajar en familia con mayor tranquilidad.

Los planes también contemplan asistencia médica para enfermedades preexistentes o crónicas, un respaldo fundamental que no siempre está disponible en otros servicios de asistencia al viajero.

Asimismo, existen alternativas pensadas para viajes estudiantiles de larga estadía, con un 10% de descuento, especialmente diseñadas para jóvenes que realizan intercambios o programas educativos en el exterior.

“Hoy viajar con asistencia ya no es un lujo ni algo opcional. Es una forma responsable de viajar. Como socio de UCM, ya elegís la mejor atención en casa; este acuerdo es simplemente extender esa zona de protección a todo el mundo”, señala Violeta Gaitán, gerente comercial de UCM Falck.

“Muchas veces uno organiza el pasaje, el hotel y el itinerario con mucho detalle, pero deja para el final algo que es clave. Tener asistencia al viajero es lo que transforma un imprevisto en una situación manejable. Y eso, cuando uno está lejos de su casa, vale muchísimo”, agrega Gaitán.

Con la llegada de Semana de Turismo y el aumento de los viajes al exterior, contar con respaldo médico internacional deja de ser un detalle para convertirse en parte esencial de la planificación.