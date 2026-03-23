Volá directo de Montevideo a Natal, uno de los destinos costeros más atractivos del nordeste de Brasil

Playas amplias, dunas imponentes y mar cálido todo el año. Con ese escenario natural, Natal se consolida como uno de los destinos más atractivos del nordeste de Brasil y cada vez capta más la atención de los viajeros uruguayos. En 2026, además, estará más cerca que nunca gracias a un vuelo directo desde Montevideo que permitirá llegar de forma rápida a este rincón del Atlántico.

Ubicada en el estado de Rio Grande do Norte, Natal mira de frente al océano y disfruta de un clima cálido durante prácticamente todo el año. De hecho, es uno de esos destinos que se pueden visitar en cualquier temporada: entre diciembre y marzo se registran los meses más calurosos, con temperaturas que rondan los 29 °C, aunque el sol suele brillar cerca de 300 días al año.

Esta ciudad costera moderna —de origen colonial portugués— combina playas de aguas cálidas, extensos campos de dunas y una atmósfera relajada que invita a bajar el ritmo. Para muchos uruguayos representa también una manera distinta de descubrir Brasil: más natural, más tranquila y con una fuerte conexión con el paisaje.

Vista aérea de Natal, Brasil. Foto: 5M Travel Group.

Un lugar con historia en medio del Atlántico

Aunque hoy se asocia sobre todo con el turismo, Natal también tiene un capítulo singular en la historia del siglo XX. Durante la Segunda Guerra Mundial, su ubicación geográfica —el punto más cercano entre Sudamérica y África— la convirtió en una base aérea clave del Atlántico Sur. Por ese rol estratégico fue conocida como el “Trampolín de la Victoria”.

Parte de esa historia todavía puede explorarse en el Forte dos Reis Magos, una fortaleza del siglo XVI que marca el origen de la ciudad y desde donde se obtienen algunas de las mejores vistas de la costa.

Hoy, la ciudad atrae sobre todo por su naturaleza, sus playas y el estilo relajado de los pueblos costeros que la rodean, muchos de ellos elegidos por surfistas y viajeros que buscan paisajes abiertos.

“Los visitantes dicen que lo primero que los conquista es la sensación de libertad que transmiten sus paisajes”, cuenta Raoni Fernandes, presidente de Emprotur. Las dunas de arena blanca que se encuentran con el mar, el cielo abierto y la presencia constante del sol crean un escenario único. A eso se suma la calidez de la gente local, siempre dispuesta a recomendar una playa poco conocida o compartir consejos que vuelven la experiencia más auténtica.

Agua cristalina en Natal, Brasil. Foto: 5M Travel Group.

Playas, paseos en buggy y surf en Pipa

Una de las primeras paradas para quienes llegan a la ciudad suele ser Ponta Negra, la playa urbana más conocida de Natal. Allí se levanta el icónico Morro do Careca, una gran duna cubierta de vegetación que se transformó en uno de los símbolos del destino. Su paseo marítimo lleno de bares y restaurantes funciona como punto de partida para explorar el resto del litoral.

A pocos kilómetros aparece otro de los paisajes más representativos del nordeste brasileño: Genipabu. Sus enormes dunas que caen hacia el mar se recorren en los clásicos paseos en buggy, una de las excursiones más populares entre los viajeros.

Quienes prefieren ambientes más tranquilos suelen seguir rumbo al norte hasta São Miguel do Gostoso, un antiguo pueblo de pescadores que conserva un aire bohemio. Sus playas largas y poco urbanizadas lo convierten en un destino ideal para practicar kitesurf o simplemente disfrutar del ritmo pausado del litoral.

Playa en Natal, Brasil. Foto: 5M Travel Group.

Natal también funciona como puerta de entrada a uno de los lugares más famosos de la región: Praia do Pipa. Este antiguo pueblo de pescadores, ubicado a unas dos horas de la ciudad, se transformó en uno de los destinos más destacados de Brasil.

Sus playas vírgenes respaldadas por altos acantilados, las buenas olas para surfear y las bahías donde suelen aparecer delfines lo convierten en un lugar muy buscado por viajeros de todo el mundo. A esto se suman posadas con encanto y bares con vista al mar que mantienen el espíritu relajado del pueblo.

Más allá de las playas, la región también ofrece paisajes sorprendentes tierra adentro. Además de los recorridos en buggy, hay visitas a lagunas como Pitangui o Jacumã, donde el agua dulce forma pequeños oasis entre la arena. Estas experiencias se suman a otras actividades populares en la zona, como snorkel o caminatas por áreas de interés geológico.

Gastronomía con sabor a mar y experiencias para la familia

El viaje a Natal también pasa por la mesa. La gastronomía local está marcada por pescados y mariscos frescos, frutas tropicales y recetas tradicionales del nordeste brasileño.

Entre los platos más representativos aparecen el pargo, los camarones y la langosta, preparados a la parrilla o en guisos con leche de coco. También se destacan clásicos regionales como la moqueca, la tapioca o el arroz con farofa, que suelen disfrutarse en restaurantes frente al mar.

Natal también es un destino elegido por familias. La ciudad cuenta con varios resorts y hoteles all inclusive que ofrecen infraestructura completa, actividades para niños, gastronomía variada y acceso directo a playas tranquilas. Entre los más destacados se encuentran Vila Galé Resort Touros, Ocean Palace All Inclusive Premium y SERHS Natal Grand Hotel & Resort.

Playa en Natal, Brasil. Foto: 5M Travel Group.

Un vuelo directo que acerca el destino

El interés por Natal viene creciendo en toda Sudamérica. Solo en 2025 el flujo turístico desde la región aumentó un 138%. En ese contexto, la nueva ruta aérea directa entre Montevideo y Natal con la aerolínea GOL Linhas Aéreas marca un paso importante para acercar el destino al público uruguayo.

El vuelo conectará el Aeropuerto Internacional de Carrasco con el Aeropuerto Internacional Governador Aluízio Alves en tres períodos de 2026: del 21 de marzo al 4 de abril, del 25 de junio al 1 de agosto y del 5 al 26 de diciembre.

“La apertura de esta nueva ruta es un paso muy importante para fortalecer la presencia internacional de Natal”, señalan desde su oficina de turismo. Para los uruguayos, representa un acceso más rápido y cómodo a uno de los destinos más espectaculares del nordeste brasileño. Y para la ciudad, una oportunidad de fortalecer vínculos culturales, comerciales y turísticos con Uruguay.

Con playas que se extienden por kilómetros, dunas gigantes y pueblos costeros donde el ritmo sigue siendo tranquilo, Natal se consolida así como una de las grandes puertas de entrada al nordeste de Brasil: un viaje que combina naturaleza, mar tibio y experiencias al aire libre. 5M Travel Group —a través de Buemes Viajes, Hiperviajes, Toctoc Viajes, Jetmar y Tienda Viajes— invita a descubrir este paraíso brasileño y planificar el viaje para disfrutar cada día al máximo.