Estrenos de cine del 26 de marzo: un drama rioplatense de una pareja disolviéndose y una de terror

Con funciones en Cinemateca Uruguaya, Sala B del Auditorio Nelly Goitiño y en La Floresta, llega a los cines la película argentino-uruguaya, Nuestra parte del mundo. Es de Juan Schnitman de quien en cines uruguayos se exhibieron El amor (Primera parte) en 2005 y El incendio en 2017.

"Mientras sale el sol y su hijo Gaspar duerme, Jazmín y Marcelo, una pareja de 40 años a punto de separarse, arma las valijas para las que serán sus últimas vacaciones en familia”, dice el resumen oficial de la trama. “Durante esa mañana casi todas las conversaciones girarán en torno a Gaspar, quien parece estar dentro del espectro autista. Esto ha generado una gran distancia entre Marcelo, un ex maestro de escuela que ha resignado su trabajo para cuidar a su hijo y Jazmín, quien se ha erigido como sostén económico de la familia”.

En la función del domingo a las 16.25 en Cinemateca y el lunes a las 19.00 en La Floresta, el director participará de un intercambio con los espectadores.

“Hemos intentado construir una película honesta que indaga en un momento difícil y de fácil identificación”, dice Schnitman en las notas de producción. “Una película que trata de sumergirse en las profundidades de los miedos, anhelos y miserias de nuestros personajes con una mirada gentil y sin juzgar”.

La participación uruguaya es a través de Bocacha Films.

El otro estreno, además, de Nuremberg de la que se habla acá es la inevitable película de terror. Esta vez se trata de Te van a matar y va de una joven que “debe sobrevivir la noche en la retorcida y misteriosa guarida-trampa mortal de un culto demoníaco, antes de volverse su próxima ofrenda”.

