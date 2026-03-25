Viajar en auto por la región: el requisito clave que tenés que saber antes de salir a la ruta

Se trata de un seguro obligatorio de responsabilidad civil que deben tener todos los vehículos que circulen fuera de su país de origen y dentro del Mercosur. Su función es cubrir los daños materiales y personales que se puedan ocasionar a terceros no transportados en caso de un accidente de tránsito. Además de ser un respaldo fundamental ante imprevistos, la Carta Verde es exigida en los controles fronterizos, por lo que contar con ella es fundamental para transitar legalmente.

Lo que hay que saber antes de viajar

A la hora de planificar un viaje en auto, es importante tener en cuenta algunos aspectos básicos:

· El permiso es obligatorio para circular fuera del país de origen y dentro del Mercosur.

· Cubre daños a terceros, tanto materiales como corporales.

· Puede presentarse en formato digital o impreso.

· Debe gestionarse antes de viajar, a través de la aseguradora del vehículo.

Cómo gestionar la Carta Verde en Mapfre

La Carta Verde se emite automáticamente al contratar un seguro de auto con Mapfre, sin necesidad de realizar trámites adicionales ni costos extra. El documento se entrega junto con la póliza, independientemente del tipo de cobertura, por lo que el cliente cuenta con él desde el inicio.

En caso de necesitar una nueva copia, puede solicitarse de forma rápida a través de WhatsApp al 093 627 373. Un chatbot guía el proceso y solo requiere algunos datos básicos para gestionar el envío.

La Carta Verde mantiene su validez durante toda la vigencia de la póliza, brindando respaldo al asegurado en cada viaje fuera del país.

Del viaje a la rutina: coberturas que acompañan todos los días

Viajar al exterior en auto es solo una de las tantas situaciones en las que un vehículo forma parte de la vida de las personas. En ese recorrido —que va desde escapadas de fin de semana hasta la rutina diaria— contar con un seguro adecuado deja de ser un requisito puntual para convertirse en una herramienta de tranquilidad constante.

Con ese enfoque, Mapfre viene trabajando en el desarrollo de soluciones que acompañen a los clientes, así como de campañas que buscan comunicar y educar sobre las coberturas.

En este contexto los productos Todo Riesgo y SMART son los más valorados y demandados por los uruguayos.

· Todo Riesgo ofrece una cobertura integral que incluye daños propios, responsabilidad civil y asistencia sin límite de kilómetros e ilimitados durante la vigencia, además de beneficios diferenciales como reposición de 0 km en los primeros 2 años, cristales ilimitados con techo solar incluido, cobertura de granizo sin deducible y topes ampliados para robo en baúl y cerraduras.

· SMART, por su parte, está diseñado para quienes priorizan la flexibilidad y la personalización, ya que permite armar un seguro a medida según las necesidades reales de cada cliente.

Se trata de productos que surgieron a partir de una escucha atenta de los clientes y que además proponen una experiencia integral que incluye autogestión digital, red de talleres y asesoramiento especializado, reforzando la idea de un seguro que no solo responde ante un siniestro, sino que acompaña de forma activa en el día a día.

En definitiva, preparar un viaje en auto implica mucho más que definir el destino o armar el equipaje. Contar con la documentación necesaria, como la Carta Verde, y elegir una cobertura adecuada son parte esencial del camino. En ese sentido, Mapfre brinda el asesoramiento y el respaldo necesarios para salir a la ruta con tranquilidad y enfocarse en lo más importante: disfrutar el viaje.

