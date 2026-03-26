Corte de tránsito en la Av. 18 de Julio por la Vuelta Ciclista: hasta qué hora durarán los desvíos

Este jueves 26 de marzo de 2026 se produjo un corte de tránsito en la Av. 18 de Julio por la largada de la 81ª edición de la Vuelta Ciclista del Uruguay.

El evento se produjo a las 9:00 horas de este jueves, pero los cortes y desvíos de tránsito y transporte comenzaron antes.

¿A qué hora termina el corte de tránsito en 18 de Julio?

El tramo cortado en 18 de Julio es el que se encuentra entre las calles Vázquez y Yaguarón.

El corte comenzó a las 7:00 horas y finalizará a las 10:00 horas, indicó la Intendencia de Montevideo (IMM) a través de su boletín de Movilidad.

Debido a la largada de la Vuelta Ciclista también se produjeron desvíos de las líneas de transporte que habitualmente circulan por 18 de julio:



Líneas hacia Ciudad Vieja, Ciudadela, Plaza España: 18 de Julio, Fernández Crespo / Minas, Colonia, Aquiles Lanza / Río Negro.

Líneas hacia 8 de Octubre: 18 de Julio, Aquiles Lanza, Maldonado, J. B. Amorín, Constituyente, Tacuarembó a su ruta.

Líneas hacia Pocitos / Av. Italia / Bv. Artigas: 18 de Julio, Zelmar Michelini, Maldonado, J. B. Amorín, Constituyente, Tacuarembó a su ruta.

DE1 Ciudad Vieja: Canelones, Paraguay, 18 de Julio a su ruta habitual.

Las paradas suspendidas por 18 de Julio serán entre Cuareim y Minas y las paradas provisorias, en las vías oficiales de desvío.

Ómnibus en la Avenida 18 de Julio. Foto: Darwin Borrelli

¿Cuándo se volverá a cortar 18 de Julio?

El domingo 5 de abril se producirá un nuevo corte de tránsito en la Av. 18 de Julio porque los competidores de la Vuelta Ciclista llegarán a Montevideo alrededor de las 12:00 horas, informó la Intendencia.

Debido a la llegada, se cortará esta avenida principal de Montevideo, desde la Plaza Independencia hasta Vázquez. Ese corte será entre las 7:00 y las 15:00 horas. Esto incluirá también desvíos de transporte.

Para más detalles, se puede consultar este enlace.