De Cannes al Teatro Solís: Los estrenos mundiales que podés ver en Montevideo por menos de lo que creés

Para algunos es Semana Santa; para otros, Semana de Turismo, de la Criolla, de la Vuelta Ciclista o de la Cerveza, todas actividades a la intemperie. Para otros, en cambio, son días marcados por salas de cine: es la semana del festival de Cinemateca. La edición número 44 del oficialmente llamado Festival Cinematográfico Internacional del Uruguay comienza hoy con el estreno de Un cabo suelto, de Daniel Hendler, en el Teatro Solís, e irá hasta el 12 de abril.

A lo largo de esas dos semanas, la programación presencial se repartirá entre las tres salas de Cinemateca, la Sala B del Auditorio Nelly Goitiño del Sodre, el Complejo Cultural Alfabeta, el Centro Cultural de España y la Sala Zitarrosa. Hay funciones en streaming y en el interior.

El voluminoso catálogo del festival reúne más de 200 películas de 67 países, muchas con recorrido -y premios- en los principales festivales de cine del mundo. Entre ellas aparecen también títulos uruguayos esperados, como Un futuro brillante, de Lucía Garibaldi, que llega con premios del Festival de Tribeca y Huelva, y se exhibirá el 1° de abril dentro de la sección Banda Oriental.

Como es habitual, la programación se organiza en secciones competitivas, además de las funciones de apertura y clausura. La Competencia Internacional reúne 15 títulos -todos con pasaje por festivales-, mientras que la competencia iberoamericana tiene 13, con presencia uruguaya a través de un documental y dos coproducciones. A eso se suman ciclos como Trayectorias, Cine uruguayo, Nuevas realizaciones, Derechos humanos, Cine infantil y juvenil y cortometrajes. Habrá un foco en Bélgica que es el país invitado, y ventanas al cine vasco y gallego.

La selección vuelve a mostrar el músculo curatorial de Cinemateca: gran parte de los títulos provienen de Cannes, Berlín, Sundance, Málaga y otros festivales clave.

Entre los destacados de la competencia internacional aparecen Dos estaciones, dos desconocidos (2 y 8 de abril), del japonés Sho Miyake, con recorrido por Busan, San Sebastián y Locarno. Inspirada en los mangas de Yoshiharu Tsuge, la película sigue a una joven escritora mientras las estaciones atraviesan su proceso creativo.

También Duse (2 y 7 de abril), de Pietro Marcello, premiada en Venecia -incluido el galardón a mejor actriz para Valeria Bruni Tedeschi- y nominada a los European Film Awards. El drama reconstruye la vida de Eleonora Duse, figura central del teatro italiano de comienzos del siglo XX y un ejemplo de diva a tiempo completo.

Desde Sundance llega How to Divorce During the War (3 y 11 de abril), del lituano Andrius Blaževičius, ganador a mejor dirección. La película sigue a una pareja que inicia su divorcio el día previo a la invasión rusa en Ucrania, cruzando el drama íntimo con el impacto de la guerra.

Otro de los platos fuertes de esta edición es Resurrección (5 y 8 de abril), del chino Bi Gan, que tras su paso por Cannes y los premios Gotham confirma su estatus de autor de culto. La historia, de impronta fantástica y con una estética que recuerda a Tarsem Singh, imagina a una mujer atrapada en una zona del tiempo, contando historias a un cadáver androide.

EL Sonido al caer.jpg Foto: Difusión.



En un registro más terrenal, La risa y la navaja (31 de marzo y 7 de abril), del portugués Pedro Pinho, llega tras premios en Cannes y Valladolid y el respaldo de Cahiers du Cinéma, que la incluyó entre las mejores del año. Sigue a un ingeniero italiano, Sergio, que viaja a África occidental para trabajar en la construcción de una carretera, donde se le cruzan unos simpáticos lugareños y preguntas sobre la desaparición de su antecesor.

Otros títulos de la competencia oficial incluyen al documental italiano Fiume o Morte! (1 y 12), de Igor Bezinović; el drama alemán premiado en Cannes, El sonido al caer (4 y 6 de abril), de Mascha Schilinski; El hangar rojo (1 y 3 de abril), drama político en blanco y negro del chileno Juan Pablo Sallato, destacado en Málaga; Romería (5 y 10 de abril), de Carla Simón, candidata a la Palma de Oro y nominada a seis Premios Goya; y Todos somos extraños (7 y 11 de abril), del singapurense Anthony Chen, que se estrenó en la Berlinale.

Lo que hay que saber Más allá de la capital El festival también tendrá presencia en el formato streaming a través de +Cinemateca, además de que también se hará notar en otros departamentos de la república: habrá funciones en Canelones (el 4, y del 7 al 10 de abril), Rocha (9 y 10), Florida (8 y 9) y San José (8 y 10), lo cual amplía un alcance que ya no se limita a Montevideo y aspira a un carácter nacional. Las entradas generales para las funciones capitalinas se venderán únicamente el día previo a cada función.

Para quienes no seansocios de esta clásica institución cinematográfica, en tanto, las entradas tendrán los siguientes precios: $460 en Cinemateca, $510 en Alfabeta, y $400 en la Sala B y Sala Zitarrosa. Los socios, en tanto, podrán acceder a un abono de $600 que habilitará el acceso para todas las salas y todas las funciones.

Fuera de competencia se estrenarán dos candidatas al Oscar, la tunecina La voz de Hind (4 y 9 de abril), nominada a película internacional, y Si pudiera, te patearía (31 de marzo y 6 de abril) que protagoniza Rose Byrne, nominada como mejor actriz. Allí también llega lo nuevo de Kristen Stewart (La cronología del agua, el 4 y 12 de abril), y Gore Verbinsky (Good Luck, Have Fun, Don’t Die, 2 y 11/04). En cuanto a la sección Trayectorias, se podrá ver lo nuevo de grandes directores como Drácula del rumano Radu Jude, El mago del Kremlin del francés Olivier Assayas, Jeunes Meres de los hermanos Dardenne, y Nuestra tierra de la argentina Lucrecia Martel.

Como en todos los años, el cine uruguayo también tendrá un lugar destacado en el Festival. Además de Garibaldi, en la sección Banda Oriental se verán nuevas obras de Adrián Biniéz (Cuatro cuentos cortos, el 1° de abril en Sala B), Maximiliano Contenti (The Channeling, el 3 y 8 de abril), Andrés Varela y Carlos Morelli (Instinto, el 1 y 2 de abril) y el documental Mamá está acá (9 y 10 de abril), de Adriana Loeff y Claudia Abend, que se estrenó en Málaga.

En cuanto a la competencia iberoamericana, hay una sola película uruguaya: el documental Mamá está acá. Otras coproducciones son Narciso (de Paraguay con estreno en el festival de Berlín) y La hija cóndor (de Bolivia y ganadora a mejor actriz de reparto y música en Málaga). A la programación de películas se suman actividades paralelas -con inscripción previa- como el estreno mundial de una serie (Diario de un infiltrado, mañana a las 18.00 en el Centro Cultural de España), una charla con el productor Jean-Christophe Berjon (1° de abril en Cinemateca) y un encuentro con la directora Laura Citarella sobre su proceso de escritura (10 de abril en la Escuela de Cine del Uruguay).