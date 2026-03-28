¿Cuál es el mejor plan para Semana de Turismo? Cuatro famosos cuentan qué opciones eligen

Con motivo de Semana de Turismo, Sábado Show le preguntó a cuatro famosos cuáles son los mejores planes para estos días. Las conductoras Eunice Castro y Giannina Silva, la periodista Karen Todoroff y el actor Alejandro Martínez compartieron sus opciones favoritas para los próximos días. A continuación, sus elecciones.

Eunice Castro - conductora

Eunice Castro. Fotos: RICHARD SOSA

Los primeros días de la semana me gusta pasar en familia y pasear por el interior. Esta vez me voy con mi papá unos días a Colonia. El segundo fin de semana vuelvo a la Semana de la Cerveza de Paysandú. Me pone feliz saber que voy a presentar a los artistas en el anfiteatro. Hay un equipo maravilloso que trabaja en el evento y siempre me hace sentir en casa. Estoy halagada de formar parte de la fiesta más grande del país.

Giannina Silva - conductora

Giannina Silva. Foto: Daniel Ayala. Estilismo: Jorge Cruz.

El mejor plan para Semana Santa es descansar y recorrer los puntos hermosos que tiene nuestro país. Son los días ideales para conocer algunos lugares que están más hacia el centro del territorio, ya que en verano aprovechamos para ir a los sitios que tienen costa. Además es un buen momento para compartir tiempo en familia y disfrutar de las Pascuas con los niños. En mi caso me toca trabajar durante la semana, pero si pudiera saldría a pasear por los lugares maravillosos que hay por todo el Uruguay.

Karen Todoroff - periodista

Karen Todoroff en Enjoy Punta del Este. Foto: Richard Sosa. Make up: Sergio Quintana

En Semana de Turismo personalmente trabajaré, pero si me tomara vacaciones me iría a las hermosas termas de mi ciudad salteña. Es una buena época por la movida que se arma, por el clima que es agradable y porque el agua calentita viene ideal para descansar relajar y cargar baterías para el resto del año.

Alejandro Martínez - actor

Alejandro Martínez Savio

La primera mitad de la semana me gusta disfrutar de Montevideo con poca gente. Me encanta ir a la Rambla y a los parques cuando están vacíos, que es lo que suele pasar en estas fechas que todo el mundo escapa de la ciudad. Sobre el fin de semana me voy al Este, y allá disfruto de pasear por la costa y respirar otro aire. Esta semana no tenemos función de Un Poco de Suerte en el Teatro Alianza así que aprovecho para descansar y recuperar energías.