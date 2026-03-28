Aguas Dulces celebra la Semana de Frutos Nativos con actividades y propuestas para toda la familia
Del 29 de marzo al 3 de abril, el balneario rochense ofrece talleres, salidas de campo, gastronomía y música para poner en valor la biodiversidad y la identidad local.
Aguas Dulces es escenario de la 7ª edición de la Semana de Frutos Nativos, que se desarrollará del 29 de marzo al 3 de abril con una agenda que combina naturaleza, cultura y gastronomía.
La propuesta, declarada de interés turístico por el Ministerio de Turismo, busca destacar la riqueza del entorno y promover el turismo sostenible, al tiempo que pone en valor los saberes y emprendimientos locales vinculados a los frutos nativos.
Durante toda la Semana Santa hay actividades para distintas edades, que incluyen música en vivo, feria artesanal y un patio gastronómico con preparaciones inspiradas en productos autóctonos.
La programación también contempla talleres sobre plantas nativas y medicinales, recorridos interpretativos, experiencias de astroturismo, salidas de avistamiento de aves y eco paseos. A esto se suman propuestas vinculadas al mundo fungi, instancias de plantación de especies nativas y actividades especialmente pensadas para niños.
Organizada por la Asociación de Turismo Sostenible Frutos Nativos de Aguas Dulces, la iniciativa apunta a difundir el conocimiento sobre la biodiversidad del monte costero y consolidar al balneario como un destino activo durante todo el año, generando además espacios de encuentro y aprendizaje para la comunidad y los visitantes.
Hay actividades desde toda la semana, y el encuentro central que estaba previsto para el domingo 29 se movió para el viernes 3 de abril por pronóstico de lluvia. Ese día la cita será en el parque Jorge Bornes desde las 11 hasta las 19 horas con feria, música, demostraciones de cfocina y más.
La programación completa puede consultarse a través de su cuenta de Instagram:
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