Aguas Dulces celebra la Semana de Frutos Nativos con actividades y propuestas para toda la familia

Aguas Dulces es escenario de la 7ª edición de la Semana de Frutos Nativos, que se desarrollará del 29 de marzo al 3 de abril con una agenda que combina naturaleza, cultura y gastronomía.

La propuesta, declarada de interés turístico por el Ministerio de Turismo, busca destacar la riqueza del entorno y promover el turismo sostenible, al tiempo que pone en valor los saberes y emprendimientos locales vinculados a los frutos nativos.

Durante toda la Semana Santa hay actividades para distintas edades, que incluyen música en vivo, feria artesanal y un patio gastronómico con preparaciones inspiradas en productos autóctonos.

Foto: Caseras de India Muerta

La programación también contempla talleres sobre plantas nativas y medicinales, recorridos interpretativos, experiencias de astroturismo, salidas de avistamiento de aves y eco paseos. A esto se suman propuestas vinculadas al mundo fungi, instancias de plantación de especies nativas y actividades especialmente pensadas para niños.

Organizada por la Asociación de Turismo Sostenible Frutos Nativos de Aguas Dulces, la iniciativa apunta a difundir el conocimiento sobre la biodiversidad del monte costero y consolidar al balneario como un destino activo durante todo el año, generando además espacios de encuentro y aprendizaje para la comunidad y los visitantes.

Hay actividades desde toda la semana, y el encuentro central que estaba previsto para el domingo 29 se movió para el viernes 3 de abril por pronóstico de lluvia. Ese día la cita será en el parque Jorge Bornes desde las 11 hasta las 19 horas con feria, música, demostraciones de cfocina y más.

La programación completa puede consultarse a través de su cuenta de Instagram: