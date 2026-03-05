Valizas celebra la 8ª Camaronada con más de 30 stands y una jornada dedicada al sabor costero

El próximo 28 de marzo, Barra de Valizas será sede de la octava edición del Festival Gastronómico Camaronada. La cita tendrá lugar en la Plaza Leopoldina Rosa y pondrá en el centro a uno de los productos más emblemáticos de la costa rochense: el camarón.

La jornada forma parte de la Semana del Camarón y propone un recorrido por distintas preparaciones elaboradas por emprendedores y cocineros locales.

Más de 30 stands ofrecerán platos en base a camarón, junto a una variada selección de vinos, quesos, conservas, helados, dulces, cervezas artesanales y otros productos regionales que reflejan la identidad gastronómica de Rocha.

Pizza con camarones, en la feria de la "camaronada" de Valizas. Foto: Rosana Decima

Además de las degustaciones y propuestas culinarias, el festival incluirá música y actividades recreativas pensadas para todo público. La iniciativa busca generar un espacio de encuentro entre visitantes y comunidad, en una celebración que honra la pesca artesanal del camarón y el vínculo con los mares y lagunas de la zona.

Productores, pescadores, cocineros y vecinos participarán de esta convocatoria que cada año convoca a quienes eligen Valizas durante la Semana de Turismo. En los próximos días se dará a conocer la grilla musical y más detalles del evento, que se perfila como un plan ideal para disfrutar de la costa rochense con sabor local.