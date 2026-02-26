Guía de la Vendimia 2026: fechas, precios, bodegas y viñedos para visitar y pisar uvas en Uruguay

Entre febrero y marzo, los viñedos uruguayos viven uno de los momentos más esperados del año: la vendimia. Es la época de cosechar la uva, pero también de celebrar el cierre de un ciclo de trabajo y el comienzo de otro, marcado por la transformación de ese fruto en vino. Por eso, históricamente, la vendimia es una fiesta: agradece a la tierra, reúne a las personas y pone en valor tradiciones que combinan saber, tiempo y disfrute.

En Uruguay, esta celebración se abre cada vez más al público con experiencias que invitan a participar, recorrer bodegas, cortar uvas, pisarlas como antes y compartir largas mesas al aire libre. Más allá de su origen agrícola, la vendimia se ha convertido en una oportunidad para que locales y visitantes disfruten de experiencias únicas entre viñedos, participen de la cosecha y conozcan de cerca el arte y la historia de la producción vitivinícola.

Agenda completa de la Vendimia 2026

El viernes 27 de febrero, Bodega Spinoglio —ubicada en Montevideo— invita a su Festival de la Vendimia: una cosecha nocturna por sus viñedos con linternas de cabeza. Los participantes harán la cosecha manual de uvas tintas y luego la clásica pisada de uvas al son de la música. La experiencia incluye una cena maridaje a cargo del chef de la bodega.

La salida es a las 18:30 horas desde Montevideo Shopping, frente a la entrada del Casino Maroñas (Av. Dr. Luis Alberto de Herrera 1290). El regreso está estimado cerca de la medianoche, con una parada en Terminal Tres Cruces. El precio por persona es $5.900 e incluye transporte privado ida y vuelta desde Montevideo, actividad de vendimia con linternas, cena, vinos, propinas y coordinador durante toda la jornada. Informes y reservas: 097 502 218 o veronica@wineexplorersuy.com.

Copa de vino en un viñedo. Foto: Freepik.

El sábado 28 de febrero, varias propuestas combinan puesta de sol, música, vino y actividades en el viñedo. Bodega Hacienda del Sacramento —en Colonia— celebra su Vendimia Sunset desde las 18:00 horas, con armonización de vinos, picada premium, empanadas, brochetas y música en vivo. El valor por persona es de $2.800. Información y reservas: 092 120 800.

A la misma hora, en Colonia también se realizará el Sunset & Fire de Pueblo Tannat, comenzando a las 19:00 horas con recibimiento, sunset entre los viñedos, corte de uva, cena con cocina en vivo y baile a cargo de DJ Pájaro. El ticket cuesta USD 120.

Ese mismo fin de semana, Bodega Garzón —en Maldonado— presenta su Tour Vendimia 2026 en dos fechas: 27 y 28 de febrero o 6 y 7 de marzo. La Opción 1 incluye recepción especial en el viñedo con vino rosé, frutas frescas, agua y frutos secos, participación en la cosecha y recorrido por la bodega. El valor es de $1.700 para adultos y $900 para menores de 13 a 17 años. La Opción 2 suma a todo lo anterior un menú de tres pasos con maridaje Single Vineyard, agua y café y tiene un costo de $5.200 para adultos y $4.400 para adolescentes; los menores de 12 años participan por $1.500. Informes y reservas: 4224 4040 o reservas@experienciasgarzon.com.

También el sábado 28 de febrero comienza el ciclo de vendimia en Bodega Rovere —en San José—, con fechas programadas para el 28 de febrero, 1 de marzo, 8 de marzo y 15 de marzo. La experiencia incluye visita guiada por los viñedos y la bodega, degustación de vinos, corte de uva, paseo en tractor y zorra hasta la bodega, pisada de uva al ritmo de una tarantela, almuerzo completo (entrada, carne a la parrilla, ensalada de estación y postre), vinos y agua saborizada, música, búsqueda del tesoro y diversión familiar. El costo por persona es de $2.100 para adultos y $960 para niños. Información y reservas: 098 522 361 o tamararovere@hotmail.com.

Mujeres brindan con copas de vino. Foto: Freepik.

El domingo 1.º de marzo continúa la vendimia en varias bodegas. Viña Varela Zarranz —en Canelones— organiza una jornada a partir de las 12:00 horas en la que se cosechará y pisará la uva tradicionalmente con los pies, se recorrerán viñedos y bodega, habrá show en vivo y un almuerzo de tres pasos con degustación de vinos. El precio por persona es $3.600; menores de 12 años $1.500 y menores de 5 años no pagan. También se ofrece traslado ida y vuelta desde Montevideo por $800. Reservá tu lugar en el 092 532 646 o reservas@varelazarranz.com.

Ese mismo día, Bodega H. Stagnari —también en Canelones— propone una vendimia desde las 10:00 horas, con copa de bienvenida, recorrido por la bodega, cosecha y molienda de uvas, laberinto entre las viñas y un almuerzo por pasos con maridaje de tres vinos. El costo por persona es $3.800 y hay transporte opcional por $800; informes y reservas: 097 135 103.

El sábado 14 de marzo en el mismo departamento, Pizzorno Family Estates celebra con un Especial de Cosecha, mientras que el sábado 28 de marzo presenta Sunset Fin de Cosecha. Ambas experiencias incluyen cosecha y pisada de uvas, selección de tres bocados, visita guiada por la bodega y una cena en formato cooking show en el jardín. El costo es $3.800 por adulto, con 50% de descuento para niños de 3 a 18 años y menores de 3 años gratis. Para quienes lo necesiten, el traslado ida y vuelta desde Tres Cruces está disponible por $950. Más información y reservas: 098 940 444.

A su vez, el sábado 7 de marzo la Bodega Familia Dardanelli —en Montevideo— ofrece su Sunset & Vendimia, de 17:00 a 21:00 horas. El evento incluye mesa de bienvenida, entradas frías y calientes, platos principales, postres y DJ en vivo. El ticket con transporte incluido desde Montevideo cuesta $3.890 y sin traslado $3.190; de 5 a 11 años $1.200 y menores de 4 años entran sin costo. Información y reservas por WhatsApp 091 691 640 o en www.familiadardanelli.com.uy.

La vendimia uruguaya, con su combinación de tradiciones y propuestas recreativas, invita a sumergirse en la cultura del vino desde múltiples perspectivas: no solo como degustación, sino como una experiencia sensorial completa que conecta con los ritmos de la naturaleza, el trabajo artesanal y el disfrute consciente. Caminar entre viñedos, escuchar las historias detrás de cada cosecha y compartir una copa en un entorno abierto activa los sentidos y propone un tiempo distinto, más lento, en el que el cuerpo y la atención se alinean con el paisaje.

El contacto con el entorno rural, el valor del encuentro social y la posibilidad de disfrutar sin apuro favorecen una sensación de equilibrio y presencia que trasciende lo gastronómico. Ya sea bajo el sol o al caer la tarde entre viñas, la vendimia es también una invitación a reconectar con lo simple: estar, compartir y celebrar.