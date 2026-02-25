Beneficios de tomar agua con limón en ayunas: ¿Realmente ayuda a adelgazar y quemar grasas?

Tomar agua con limón en ayunas se volvió un hábito popular asociado a la pérdida de peso. Sin embargo, esa idea no tiene respaldo científico. Especialistas del Hospital Privado Universitario de Córdoba aclaran que no existe evidencia suficiente de que esta bebida, por sí sola, ayude a quemar grasa.

Eso no significa que no tenga aspectos positivos. Consumida dentro de una rutina saludable, el agua con limón puede aportar beneficios para empezar el día con el pie derecho.

Agua con limón. Foto: PeakPx.

¿Qué beneficios tiene tomar agua de limón en ayunas?

El limón es rico en vitamina C y flavonoides, compuestos con acción antioxidante y antiinflamatoria. Según Medical News Today, estos nutrientes ayudan a proteger las células del daño causado por los radicales libres, un proceso vinculado a enfermedades cardiovasculares, diabetes y otros trastornos metabólicos.

Además, el ácido cítrico del limón se transforma en citrato dentro del organismo, una sustancia que dificulta la formación de cálculos renales de calcio. No es un tratamiento médico, pero puede funcionar como complemento dentro de una buena hidratación.

El citrato también le da al agua con limón un leve efecto diurético, lo que puede colaborar con la eliminación de toxinas a través de la orina. Y los cítricos fortalecen las defensas gracias a su aporte de vitamina C, que estimula la producción de glóbulos blancos y mejora la respuesta frente a virus y bacterias.

Limones. Foto: Flickr.

Otro beneficio es que la vitamina C es clave en la producción de colágeno y se usa ampliamente en dermatología. Consumirla de forma regular puede contribuir a una piel más luminosa y saludable.

Por último, el potasio presente en el limón ayuda a regular la presión arterial, cuidar la función cardíaca y favorecer el correcto funcionamiento de músculos y nervios, según la revista médica Tua Saúde.

Tomar agua con limón en ayunas puede sumar beneficios gracias a sus nutrientes, pero no es una bebida milagrosa. Sus efectos positivos dependen de que se integre a una alimentación equilibrada y a hábitos saludables sostenidos en el tiempo.

Con base en El Universal/GDA