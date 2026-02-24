Se volvió viral en TikTok, pero ¿qué tan saludable es el "proffee" o café con proteína?

Una moda nacida en redes sociales ahora forma parte de las rutinas de muchas personas: sumar proteína al café. La bebida, conocida popularmente como proffee, se prepara mezclando café con proteína en polvo o con un batido proteico listo para tomar. La tendencia despierta curiosidad —y también dudas— sobre si realmente aporta beneficios o si es solo otra moda pasajera amplificada por TikTok.

Según el análisis de la Cleveland Clinic, la respuesta es bastante equilibrada: bien preparado, el café con proteína no es una mala idea, pero está lejos de reemplazar una alimentación completa y balanceada.

La pregunta es simple: ¿sumar proteína al café mejora la salud o es solo marketing de bienestar? De acuerdo con los especialistas, la mezcla puede tener algunos puntos a favor. Por un lado, ayuda a aumentar la ingesta diaria de proteína, un nutriente clave para el funcionamiento del organismo. Por otro, combinada con la cafeína, puede aportar un empujón extra de energía.

Bien preparado, el café con proteína no es necesariamente una mala idea, explica Kate Patton, dietista de la Cleveland Clinic. Eso sí, su advertencia es clara: el proffee no debería convertirse en un reemplazo habitual de comidas nutritivas.

Hombre toma una taza de café en la cocina. Foto: Freepik.

Qué es el proffee y por qué se volvió tan popular

El café con proteína surge de combinar café —generalmente espresso o café frío— con proteína en polvo o con un batido proteico embotellado. El nombre proffee mezcla de forma informal las palabras protein y coffee, y aunque no está reconocido oficialmente, se volvió viral en redes sociales.

La proteína es fundamental para mantener la masa muscular, regular funciones metabólicas y favorecer la saciedad. Si bien una dieta equilibrada suele cubrir las necesidades diarias, algunas personas —como quienes entrenan con intensidad o tienen mayores demandas físicas— recurren a suplementos.

La Cleveland Clinic señala varias razones por las que algunas personas eligen esta combinación:



Arranque energético: la cafeína del café sumada a la proteína puede ayudar a activar el organismo, por eso muchos lo usan como bebida previa al entrenamiento.

Control del apetito: consumir proteína por la mañana puede reducir el hambre más tarde y colaborar con el manejo del peso.

más tarde y colaborar con el manejo del peso. Menos azúcar: las proteínas saborizadas permiten evitar cremas y endulzantes que convierten al café en una bomba calórica.

Apoyo en planes para bajar de peso: en personas que toman medicación que reduce el apetito, el proffee puede ayudar a alcanzar la cantidad diaria de proteína recomendada.

Aunque tenga ventajas, el café con proteína no es un “alimento completo”. Aporta algo de nutrición, pero no reemplaza una comida equilibrada. La proteína en polvo tiene su lugar, pero no es lo mismo que consumir alimentos saludables ricos en proteína. Además, los especialistas advierten sobre algunos aspectos clave:



Calidad del producto: conviene elegir proteínas con pocos ingredientes y sin edulcorantes artificiales ni aditivos innecesarios.

Exceso de cafeína: sumar proteína a varias tazas de café puede potenciar efectos como nerviosismo, ansiedad o problemas de sueño.

Demasiada proteína: un consumo excesivo se ha asociado en algunos estudios con mayor riesgo cardiovascular y problemas renales.

Hombre levanta sus brazos en señal de fuerza y valentía. Foto: Freepik.

Cómo preparar un proffee sin arruinarlo

Hay dos formas sencillas de hacerlo: mezclar una cucharada de proteína en polvo con café frío (el café caliente suele generar grumos) o combinar café con un batido proteico ya preparado.

La primera opción se parece más a un café tradicional; la segunda suele generar el efecto visual de remolinos claros y oscuros que tanto circula en redes. El espresso es el favorito para esta mezcla, y pueden sumarse especias como canela, siempre evitando jarabes azucarados.

Con base en El Tiempo/GDA