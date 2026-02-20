Ganar músculo y proteger los huesos: el fruto seco que potencia la hormona del crecimiento y pocos aprovechan

La planificación de dietas enfocadas en el rendimiento físico debe incluir ingredientes naturales con alta densidad energética que contribuyan al desarrollo corporal. Entre ellos, ciertos frutos secos y frutas deshidratadas ocupan un lugar destacado en las recomendaciones nutricionales, gracias a su capacidad de favorecer la regeneración de tejidos, aportar energía y ofrecer un completo perfil vitamínico.

Alimento estratégico

Pasas de uva Foto: Freepik

Las pasas de uva se consideran un alimento clave para el aumento de masa muscular, ya que influyen en la proteína IGF-1, una molécula vinculada a la hormona del crecimiento y al fortalecimiento de la estructura ósea. Su consumo contribuye al desarrollo de las fibras musculares, facilita la ganancia de volumen muscular y proporciona una fuente de energía inmediata, especialmente útil para la actividad deportiva.

Diversas investigaciones científicas han señalado que las uvas secas aportan beneficios relevantes para la salud ósea y el crecimiento muscular. Esto se debe a la presencia de calcio, boro y otros minerales esenciales, que ayudan a prevenir el deterioro óseo y fortalecen el sistema esquelético a largo plazo.

Composición nutricional de las pasas de uva

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Las pasas de uva destacan por su elevado contenido de hidratos de carbono, lo que las convierte en un excelente alimento para quienes buscan mejorar su rendimiento físico. Cada 100 gramos aportan aproximadamente 289 kilocalorías, con un bajo contenido de grasas (1,17 g) y una mínima cantidad de grasas saturadas (0,56 g).

Además, presentan un importante aporte de vitaminas, especialmente vitamina K, vitamina B3 y vitamina B1, junto con minerales como hierro, fósforo, calcio y sodio, fundamentales para la circulación sanguínea, la salud muscular y la función metabólica. Su contenido de fibra dietética (4,38 g por cada 100 g) favorece la saciedad, mientras que su aporte de proteínas (1,84 g) y azúcares naturales proporciona energía sostenida.

Beneficios para el sistema digestivo y la salud cardiovascular

La fibra presente en las uvas deshidratadas, como la pectina, la celulosa y la hemicelulosa, mejora el tránsito intestinal, contribuye a prevenir el estreñimiento y favorece la salud digestiva. Además, su consumo ayuda a reducir la absorción de grasas, lo que puede contribuir a disminuir los niveles de colesterol en sangre.

En términos de salud cardiovascular, las vitaminas antioxidantes y los compuestos antiinflamatorios presentes en las pasas de uva ayudan a proteger el corazón, prevenir la calcificación arterial y mejorar el control de la presión arterial. Su capacidad antioxidante también contribuye a reducir el estrés oxidativo, favoreciendo la salud general.

Otro aspecto relevante es su bajo índice glucémico, lo que permite utilizarlas como un snack saludable, ideal para deportistas o personas que buscan mejorar su nutrición deportiva.

Cantidad recomendada y formas de consumo

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Los especialistas recomiendan consumir entre dos y tres porciones diarias, lo que equivale aproximadamente a 200 gramos de uva fresca, o su equivalente en fruta deshidratada. Las pasas de uva pueden incorporarse fácilmente en la alimentación diaria, ya sea en ensaladas, preparaciones con carnes, mezclas de frutos secos o como colación energética.

Es importante evitar agregar azúcares artificiales en preparaciones como jugos, ya que esto puede elevar los niveles de glucosa en sangre. Consumidas de forma adecuada, las pasas de uva representan un alimento eficaz para mejorar el rendimiento deportivo, favorecer el crecimiento muscular y promover una mejor salud cardiovascular y digestiva.