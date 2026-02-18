Trekking nocturno en Uruguay: caminar de noche para bajar el ritmo y reconectar

Caminar en la naturaleza cuando cae el sol no es solo una experiencia distinta: también puede tener efectos positivos en el bienestar físico y mental.

El trekking nocturno combina actividad física moderada, contacto con el entorno natural y un ritmo más pausado, tres factores que la ciencia viene señalando como aliados de la salud.

Diversos estudios sobre actividad física al aire libre muestran que caminar en entornos naturales ayuda a reducir el estrés, mejorar el estado de ánimo y favorecer la concentración.

Un informe publicado en Frontiers in Psychology indica que el contacto con la naturaleza está asociado a menores niveles de cortisol —la hormona del estrés— y a una mayor sensación de bienestar general .

En el caso del trekking nocturno, a esto se suma un elemento clave: la reducción de estímulos. La menor cantidad de información visual obliga a prestar atención al presente, a los sonidos y al propio cuerpo. Según investigaciones vinculadas a la llamada atención restaurativa, este tipo de experiencias favorece estados de calma mental y descanso cognitivo, similares a los que se logran con prácticas de mindfulness o meditación activa .

Desde lo físico, caminar de noche suele realizarse con temperaturas más bajas, lo que puede hacer que el esfuerzo se perciba como más llevadero. La Organización Mundial de la Salud destaca que las caminatas de intensidad moderada, sostenidas en el tiempo, aportan beneficios cardiovasculares y musculares sin necesidad de alta exigencia.

Luna. Foto: Pixabay

Otro aspecto interesante es el impacto emocional. Actividades que implican salir de la zona de confort de forma controlada —como caminar de noche por senderos seguros y guiados— están asociadas a un aumento de la autoconfianza y la sensación de logro personal, según estudios sobre bienestar psicológico y actividades en la naturaleza.

En Uruguay existen múltiples propuestas concretas para vivir el trekking nocturno o experiencias similares, pensadas para quienes quieren hacerlo en grupo y con guía. Una de las opciones más conocidas es la de INTI Aventura, que organiza salidas de trekking variadas y entre ellas una caminata nocturna por las Grutas de Salamanca, en Aiguá. La experiencia incluye guía local, fogón y actividades complementarias en un entorno natural destacado. La próxima salida está prevista para el 28 de febrero.

Otra alternativa es la salida de trekking nocturno por los Pozos Azules, organizada por De Termo y Mate en distintos momentos del año. Se trata de una propuesta de aventura que combina caminata al atardecer por la Sierra de las Ánimas, llegada a puntos panorámicos para observar la luna llena y una fogata antes del descenso en penumbra.

Además, existen emprendimientos familiares a lo largo del país que ofrecen senderos nocturnos como parte de sus actividades. Dentro del corredor turístico Quebradas del Norte, en el departamento de Tacuarembó, hay establecimientos que realizan salidas tanto diurnas como nocturnas. Uno de ellos es la estancia turística Bichadero, ubicada en la zona de Laureles, que propone experiencias que combinan comidas caseras, cabalgatas, senderismo y salidas de avistamiento de flora y fauna.