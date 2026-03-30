Reformas en el Jardín Japonés: la Intendencia de Montevideo anuncia el cierre temporal del predio

La Intendencia de Montevideo (IMM) informó que a partir del lunes 6 de abril se realizarán tareas de mantenimiento en el Jardín Japonés que se extenderán durante 15 días (aunque esto se pueda prolongar por condiciones climáticas).

Se limpiará el estanque que está fraccionado en cinco grandes piletones, los cuales serán vaciados a través de una bomba de agua. Cada uno de los piletones se limpiará individualmente, sacando sedimentos y acondicionándolos para volver a llenarlos.

Los característicos peces de este espacio serán resguardados en los piletones en los que se divide el lago durante este proceso de mantenimiento, asegurando su bienestar y cuidado.

Historia del Jardín Japonés

Ubicado en el exterior del museo de Bellas Artes Juan Manuel Blanes, el Jardín Japonés fue donado por Japón en el año 2001, en el marco de celebraciones de sus relaciones diplomáticas con Uruguay.

Se trata de un espacio de 3.000 metros cuadrados de superficie y se concibió en el estilo San-Sui (montaña y agua). Fue diseñado por el paisajista japonés Haruho Ieda, integrando arena, rocas, lago con carpas, cascada, isla, puentes de piedra y de madera, caminos de piedra y casa de té. La vegetación incluye cerezos, bambú, membrillos de jardín, lirios, orquídeas y ceibo, entre otras especies.