Gianina García Troche seguirá en prisión: justicia paraguaya ratificó la medida contra expareja de Marset

El Tribunal de Apelación Especializado de Paraguay ratificó de manera unánime la prisión preventiva de Gianina García Troche, expareja del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset.

La decisión de los camaristas Arnulfo Arias, Paublino Escobar y Camilo Torres confirmó el fallo previo de la jueza Rosarito Montanía, desestimando los recursos presentados por la defensa de la encausada, que buscaba sustituir la reclusión por un régimen de arresto domiciliario con control electrónico, informó el medio local Última Hora y confirmaron a El País fuentes judiciales.

En su apelación, los abogados defensores Hugo Núñez y Daniel Garcete sostuvieron que la situación procesal de García Troche había cambiado radicalmente. El argumento central de la defensa radicó en la detención de Marset en Bolivia y su actual presencia en territorio de los Estados Unidos, alegando además que no existe peligro de fuga dado que su entrega a las autoridades fue voluntaria.

Sin embargo, la justicia paraguaya consideró que estos elementos no desvirtúan la imputación inicial ni garantizan que la procesada no intente evadir el proceso.

Gianina García Troche, pareja del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset. Foto cedida a El País.

Los argumentos de la Justicia para mantener la prisión

Para los camaristas, los motivos que justificaron la medida cautelar original no han variado. El tribunal fue tajante al señalar que la privación de libertad de Sebastián Marset en el extranjero "no resulta suficiente como justificativo para alterar su estado" procesal. Asimismo, el fallo subraya la necesidad de asegurar la presencia de García Troche en el juicio mediante la prisión preventiva, considerando que las garantías ofrecidas hasta el momento son insuficientes para mitigar el riesgo de fuga.

La defensa de la uruguaya intentó ofrecer una fianza real mediante un inmueble ubicado en la localidad de Ypané, valorado en aproximadamente 80.000 dólares, además de solicitar el uso de una tobillera electrónica. No obstante, el tribunal ratificó la postura de la jueza Montanía sobre la "insuficiencia de la caución".

Respecto al dispositivo electrónico, los magistrados señalaron que las gestiones necesarias no fueron presentadas formalmente antes de la audiencia de revisión, lo que hizo inviable la aplicación de esta medida alternativa en esta instancia del proceso.