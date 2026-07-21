Colorados piden al MSP que brinde gratis vacunas contra meningococo a más jóvenes ante aumento de casos

La diputada colorada Nibia Reisch solicitó al Ministerio de Salud Pública (MSP) que se brinde la cobertura gratuita de la vacuna MenFive contra el meningococo no solo a las franjas previstas por la cartera, sino también a todos los niños de entre dos y 14 años, en un contexto de “aumento inusual” de casos de la enfermedad, que incluyen siete fallecidos hasta la fecha.

Reisch pidió al MSP en una carta enviada el 8 de julio —que reiteró ayer— que se amplíe la cobertura gratuita “de manera temporal por un período cerrado de 24 meses, abarcando a toda la población de niños y adolescentes de entre 2 y 14 años inclusive que actualmente no se encuentran cubiertos”.

“La actual delimitación de la cohorte deja desprotegida a una masa crítica de niños y adolescentes que asisten diariamente a centros educativos y de cuidados”, apuntó la diputada, integrante de la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social, en la misiva a la que accedió El País.

El MSP habilitó hace un año el acceso gratuito a dosis de Bexsero —que cubren contra el serogrupo B de meningococo— para los bebés de dos, cuatro y 15 meses, y también a las vacunas MenFive para los niños de un año y 11 años, franja que este año se extendió a los adolescentes de 12 años a partir del 2 de julio, ante el aumento de casos.

Reisch señaló a El País que comprar unas 350.000 dosis, “específicamente para la población de niños de dos a 10 años” que hoy no tiene cobertura gratuita, implicaría una inversión de “US$ 1,3 millones”, una cifra que “perfectamente puede pagar” el Estado mediante el Fondo Rotatorio de la Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS).

El costo de estas vacunas se podría costear con una “reasignación de partidas de emergencia”, que además resulta “infinitamente menor al costo social, sanitario y humano que representan los fallecimientos y las secuelas graves derivadas de la meningitis”, agregó en la carta.

“Creo que la ministra de Salud Pública tiene que tomar la decisión. Lo volvimos a reiterar por segunda vez. Si este miércoles no tenemos respuesta me voy a comunicar con ella porque acá amerita un accionar rápido. No quiero que en nuestro país se actúe cuando los niños fallecen”, enfatizó.

La legisladora coloniense remarcó que la ampliación de esta vacunación gratuita a todos los menores es un punto que ha “reiterado” el pediatra e infectólogo Álvaro Galiana, quien indicó a El País a fines de junio la necesidad de extender estas dosis a todos los niños y adolescentes. “No es el antojo de una diputada, es técnico”, dijo.

“Recibí muchos planteos de padres que, realmente, los quieren vacunar y no tienen plata”, graficó Reisch sobre el pago de miles de pesos que implica hoy acceder a la vacuna Menactra (equivalente a MenFive) en las mutualistas, para los grupos que no están comprendidos en la cobertura gratuita.

Tomando en cuenta las tres mutualistas con más usuarios, en Médica Uruguaya cada dosis de Bexsero cuesta $ 4.661 y la de Menactra $ 3.299, por lo que la cobertura de un niño de seis años, por ejemplo, asciende a $ 12.621. En la Asociación Española, cada dosis de Bexsero vale $ 4.195 y la de Menactra $4.205, sumando son $ 12.595. En el Casmu, cada dosis de Bexsero cuesta $ 6.293 y la de Menactra $ 5.403, donde la cobertura total llega a $ 17.989.

“No puede ser que prevenir en salud en nuestro país dependa del bolsillo de cada familia”, lamentó la diputada. “Tiene que ser para todos por igual, equitativo, no dependiendo del nivel de ingresos de las familias prevenir una meningitis o no”, insistió.

El MSP anunció el 2 de julio que resolvió comprar 300.000 dosis por US$ 1,3 millones, que llegarían a partir de agosto, con el objetivo de extender la cobertura en adolescentes hasta los 15 años. Esto toma en cuenta que los jóvenes son el principal reservorio y portador de la bacteria, y que es el sector donde más incide el serogrupo C, que hoy concentra la circulación del meningococo.

La enfermedad meningocócica es causada por la bacteria Neisseria meningitidis (meningococo), que puede presentarse como meningitis (meningoencefalitis) o como una patología invasiva con shock séptico (púrpura fulminante). Se trata de un cuadro grave con alta letalidad y de notificación obligatoria.

El MSP instó a consultar al médico ante síntomas como dolor de cabeza fuerte, molestia ante la luz y el sonido, vómitos, nuca rígida y fiebre alta. También exhortó a estar atentos ante la aparición de manchas en la piel, aunque aclaró que es un signo tardío. En los bebés, se debe vigilar la presencia de fiebre alta, irritabilidad marcada y rechazo a los alimentos.