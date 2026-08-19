Jose Damiani y Martín Piña encabezan una peña solidaria para ayudar a Jeremías, un bebé que espera un trasplante

Los cantantes Jose Damiani y Martín Piña serán los principales protagonistas de una gran peña solidaria que se realizará este jueves 20 de agosto desde las 22 horas en el boliche El Rancho Bar, ubicado en Francisco Joaquín Muñoz 3177. El evento tiene como objetivo recaudar fondos para ayudar a Jeremías, un bebé de apenas cinco meses que atraviesa un delicado momento de salud.

El niño fue diagnosticado con síndrome de Wiskott-Aldrich, una inmunodeficiencia primaria que afecta su sistema de defensas y el nivel de plaquetas. Actualmente lleva adelante un complejo tratamiento médico mientras aguarda por un trasplante de médula ósea, señalado como la única alternativa curativa para su enfermedad.

La iniciativa surgió a partir de la unión de El Rancho Bar y Lo del Vasco, que decidieron organizar una noche especial para acompañar a Jeremías y a su familia. Todo lo recaudado mediante las entradas será destinado a colaborar con los gastos vinculados a su tratamiento y al esperado trasplante.

La jornada tendrá a los mencionados Jose Damiani y Martín Piña como dos de sus principales atractivos, dentro de una extensa grilla de artistas vinculados a la cumbia del interior que se sumaron a la causa. Según se ha compartido en los afiches,participarán Pepe Crespo, Grupo Achará, Santi Echavalete, Cata Mallo, La Cita, Nico Borges, Gabriel de la Rosa, Fer Goday, Nico Conca y Américo Young, además de otros músicos invitados que se incorporarán a lo largo de la noche.

A la propuesta musical se sumará un remate solidario en vivo, que estará a cargo del rematador Juan Pablo Lujambio y que buscará ampliar la recaudación destinada a Jeremías.

La actividad lleva el título "Todos por Jere" y se presenta con el lema "Nos juntamos por una misma causa". Apunta a combinar música, entretenimiento y solidaridad para acompañar a la familia en un momento especialmente complejo.