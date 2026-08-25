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Anuncian un brusco aumento de temperatura con casi 20° en Montevideo y la llegada de lluvias y tormentas

Inumet marca en su pronóstico del tiempo un salto de cinco grados tanto en la temperatura mínima como en la máxima entre martes y miércoles previo a un jueves con inclemencias.

El País
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25/08/2026, 08:09
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Pronóstico de lluvias acumuladas en las últimas tres horas a las 6:00 AM del jueves 27 de agosto de 2026.
Pronóstico de lluvias acumuladas en las últimas tres horas a las 6:00 AM del jueves 27 de agosto de 2026.
Foto: Ventusky

Este martes amaneció muy frío en Uruguay, con temperaturas de entre 4°C y 5° en Montevideo a las 7:00 AM y mínimas más bajas en el interior, incluso con -0,1° en una estación meteorológica cercana a Minas (Lavalleja). Sin embargo, el pronóstico del tiempo prevé un cambio brusco a partir de este miércoles que incluye un ascenso en las temperaturas previo a la llegada de nuevas lluvias y tormentas que azotarán al país el jueves.

Para Montevideo y el área metropolitana el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) marca en su pronóstico del tiempo una mínima de 2° este martes y una máxima de 14°, con heladas agrometeorológicas, neblinas y cielo nuboso. Para el miércoles, en cambio, si bien prevé que permanezca nublado pronostica un aumento de la temperatura a 7° y 19°, es decir, una suba de cinco grados en ambos extremos.

El jueves, en tanto, se esperan precipitaciones y tormentas con fuertes rachas de viento y empezará a mejorar hacia la tarde y noche; la temperatura mínima será de 13° y la máxima de 16°.

Hacia el fin de semana Inumet anuncia que hay nula probabilidad de lluvias y la temperatura se mantendrá relativamente alta en su valor máximo pero bajará la mínima. El viernes habrá entre 10° y 16°, el sábado entre 9° y 16° y el domingo entre 8° y 17°.

Del frío extremo a las lluvias y casi 20°: lo que anticipan Inumet y meteorólogos en el pronóstico

El pronóstico del tiempo de Mario Bidegain y Guillermo Ramis

El meteorólogo Mario Bidegain compartió en su cuenta de X un pronóstico del tiempo del modelo GFS que indica que se esperan lluvias en la semana en todo el territorio uruguayo pero fundamentalmente en el este, en departamentos como Rocha y Treinta y Tres, que tendrán entre 25 y 75 milímetros de precipitaciones.

"A partir del jueves 27 avanza un frente frío con lluvias, las más significativas al este de Uruguay con 40 a 60 milímetros", dijo en otro posteo y agregó que en Montevideo se esperan entre 10 y 20 milímetros.

También compartió un pronóstico de Meteoblue que indica que el miércoles Montevideo podría alcanzar 21°. Para el jueves se espera que la temperatura se mantenga alta (19°) pero habrá lluvias y tormentas.

En diálogo con Informativo Sarandí (AM 690) el meteorólogo Guillermo Ramis señaló que el miércoles se espera una máxima de 18°, superior a la de días previos, y que el jueves habrá "alguna célula de tormenta" y lluvia de 15 milímetros en Montevideo.

Para el viernes Ramis prevé 10° de mínima y 14° de máxima, similar al sábado (9° y 14°) y el domingo (9° y 15°), con cielo mayormente nublado.

Autos transitando. Cielo con nubes en un atardecer
Atardecer en Montevideo.
Foto: Estefanía Leal/Archivo El País

Tiempo de hoy martes 25 de agosto: temperaturas, vientos y nubosidad, según el pronóstico de Inumet

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