Anuncian un brusco aumento de temperatura con casi 20° en Montevideo y la llegada de lluvias y tormentas

Este martes amaneció muy frío en Uruguay, con temperaturas de entre 4°C y 5° en Montevideo a las 7:00 AM y mínimas más bajas en el interior, incluso con -0,1° en una estación meteorológica cercana a Minas (Lavalleja). Sin embargo, el pronóstico del tiempo prevé un cambio brusco a partir de este miércoles que incluye un ascenso en las temperaturas previo a la llegada de nuevas lluvias y tormentas que azotarán al país el jueves.

Para Montevideo y el área metropolitana el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) marca en su pronóstico del tiempo una mínima de 2° este martes y una máxima de 14°, con heladas agrometeorológicas, neblinas y cielo nuboso. Para el miércoles, en cambio, si bien prevé que permanezca nublado pronostica un aumento de la temperatura a 7° y 19°, es decir, una suba de cinco grados en ambos extremos.

El jueves, en tanto, se esperan precipitaciones y tormentas con fuertes rachas de viento y empezará a mejorar hacia la tarde y noche; la temperatura mínima será de 13° y la máxima de 16°.

Hacia el fin de semana Inumet anuncia que hay nula probabilidad de lluvias y la temperatura se mantendrá relativamente alta en su valor máximo pero bajará la mínima. El viernes habrá entre 10° y 16°, el sábado entre 9° y 16° y el domingo entre 8° y 17°.

El pronóstico del tiempo de Mario Bidegain y Guillermo Ramis

El meteorólogo Mario Bidegain compartió en su cuenta de X un pronóstico del tiempo del modelo GFS que indica que se esperan lluvias en la semana en todo el territorio uruguayo pero fundamentalmente en el este, en departamentos como Rocha y Treinta y Tres, que tendrán entre 25 y 75 milímetros de precipitaciones.

#Lluvias acumuladas (mm) previstas por #GFS de LUN24 a DOM30 agosto sobre Sudamérica. Se esperan 50 a 150 mm en NE Rio Grande Sul y Sur Santa Catarina (#Brasil). Sobre #Uruguay 25-75 sobre SE (Rocha y T. y Tres). #Paraguay 5 a 25 mm. pic.twitter.com/ToaoIZFU4y — Mario Bidegain (@mario_bidegain) August 23, 2026

"A partir del jueves 27 avanza un frente frío con lluvias, las más significativas al este de Uruguay con 40 a 60 milímetros", dijo en otro posteo y agregó que en Montevideo se esperan entre 10 y 20 milímetros.

#Lluvias acumuladas a 120 hrs (hasta VIE28ago) sobre Este #Argentina, #Uruguay y Sur #Brasil según GFS. No se esperan lluvias de LUN24 a MIE26. A partir JUE27 avanza frente frío con lluvias, las mas significativas al Este #Uruguay con 40-60 mm. #CABA y #Montevideo de 10 a 20 mm. pic.twitter.com/KrZXICWR8h — Mario Bidegain (@mario_bidegain) August 24, 2026

También compartió un pronóstico de Meteoblue que indica que el miércoles Montevideo podría alcanzar 21°. Para el jueves se espera que la temperatura se mantenga alta (19°) pero habrá lluvias y tormentas.

#Pronóstico para #Montevideo, según @meteoblue, de LUN24 a DOM30 agosto. Se espera tiempo nublado y subida de temp. (tmax/tmin) de 12°/7° para LUN24. 15°/5° para MAR25, 21°/10° para MIE26 con tiempo bueno y soleado. 19°/13° para JUE27 con lluvias y tormentas (10-20 mm). pic.twitter.com/E5DOQwmc3e — Mario Bidegain (@mario_bidegain) August 24, 2026

En diálogo con Informativo Sarandí (AM 690) el meteorólogo Guillermo Ramis señaló que el miércoles se espera una máxima de 18°, superior a la de días previos, y que el jueves habrá "alguna célula de tormenta" y lluvia de 15 milímetros en Montevideo.

Para el viernes Ramis prevé 10° de mínima y 14° de máxima, similar al sábado (9° y 14°) y el domingo (9° y 15°), con cielo mayormente nublado.