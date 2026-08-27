Así avanza la tormenta de Santa Rosa por Uruguay: las zonas más afectadas y hasta cuándo puede durar

Se desarrolla este jueves una tormenta que afecta a gran parte de Uruguay y que, por la fecha, podría vincularse con Santa Rosa. A las 4:00 de la madrugada el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió la primera advertencia: se trató de una alerta naranja y otra amarilla que afectaron buena parte del sur, el centro y el oeste del país. Más tarde la extendió y colocó dentro de las zonas afectadas también gran parte del este.

Más allá de que se espera que esta advertencia por "tormentas fuertes y puntualmente severas" vaya actualizándose en el correr de la jornada, Inumet emitió un aviso especial a la población que ya permite conocer qué zonas serán las más afectadas.

Aviso especial de Inumet por "tormentas fuertes y muy fuertes"

Dice Inumet que "durante la madrugada del jueves comenzará a ingresar un frente frío por el suroeste del país, previendo tormentas fuertes en el centro y este".

"Desde la tarde del jueves este sistema se desplazará hacia el noreste, donde permanecerá estacionado en las zonas norte y este hasta la tarde del viernes", añade la publicación del organismo.

Durante el desarrollo de este fenómeno se esperan "tormentas puntualmente muy fuertes y precipitaciones abundantes". "Se prevén los mayores acumulados de precipitación de entre 40 y 60 mm en 24 horas, con valores puntualmente superiores, principalmente en las zonas noreste y este", añadió Inumet.

Finalmente aclaró que "en las zonas de tormenta pueden registrarse rachas de viento fuerte, caída de granizo e intensa actividad eléctrica".

El pronóstico del tiempo de Mario Bidegain, José Serra y Guillermo Ramis

La fecha de Santa Rosa es, en realidad, el 30 de agosto, pero son pocas las veces que la tormenta que se le vincula cae exactamente ese día, o uno antes o uno después. En este caso se prevé para el jueves 27 de agosto.

El meteorólogo Mario Bidegain compartió un pronóstico del tiempo en base al modelo Cosmo7 del instituto brasileño Inmet que marca lluvias de entre 80 y 100 milímetros sobre el noreste de Uruguay y de entre 10 y 60 milímetros en el resto del territorio en los próximos días.

#Lluvias acumuladas (mm) según Cosmo7 (@inmet_) de JUE27ago a MIE02set. Se destacan impresionantes 150 a 300 mm en litoral norte Rio Grande do Sul (#Brasil) sobre nacientes Rio Uruguay. Sobre #Uruguay NE 80-100 mm y resto territorio 10-60 mm. pic.twitter.com/8E0bganZTk — Mario Bidegain (@mario_bidegain) August 27, 2026

Su colega Guillermo Ramis dijo este miércoles en Informativo Sarandí que el jueves el pasaje de un frente frío provocará "alguna célula de tormenta y lluvia" durante "prácticamente todo el día y en casi todo el Uruguay, pero la mayor parte hacia el sur del Río Negro". En Montevideo, explicó, se esperan unos 15 milímetros de precipitaciones acumuladas.

El meteorólogo José Serra explicó en diálogo con El País que este jueves tendrá lugar el avance de un frente frío y por ende "una nueva masa de aire choca con una alta temperatura con referencia a la estación en que estamos, lo que provoca el desarrollo de actividad convectiva".

Se espera la generación de nubosidad que dará lugar a una "jornada muy inestable con lluvias y tormentas, algunas pueden ser puntualmente fuertes". En concreto, señaló que no se prevé un fenómeno de "extrema gravedad" sino que será una tormenta como tantas otras, con acumulados de precipitaciones de entre 10 y 30 milímetros. No obstante estas inclemencias suelen tener cierta imprevisibilidad, en el sentido de que en lugares concretos pueden formarse tormentas fuertes donde se desarrollen intensas rachas de viento, caída de granizo y actividad eléctrica.

Además "estas lluvias van a complicar un poco más la situación que tenemos en el norte, centro y este del país", dijo Serra, ya que en esas zonas "coyunturalmente ya tenemos una situación crítica" porque hay ríos y arroyos desbordados.

La temperatura ese día bajará con respecto al miércoles pero no tanto, ya que se mantendrá en una máxima de 16° y así seguirá durante viernes, sábado y domingo, es decir, levemente por encima de lo esperado para esta época del año debido a un alto porcentaje de humedad. Sin embargo las lluvias cesarán rápidamente y se espera que el viernes ya no afecten al sur y sigan solo en el norte pero comenzará a mejorar en la tarde.

Día nublado en Montevideo. Foto: Darwin Borrelli/El País

Cómo es la leyenda del temporal de Santa Rosa

Estas lluvias y tormentas se catalogan como "de Santa Rosa" porque prácticamente coinciden con la fecha, que en realidad es el 30 de agosto. En general, las inclemencias que ocurren algunos días antes o algunos días después, se le atribuyen a esa santa.

La leyenda detrás del temporal no es propia de Uruguay sino que tuvo inicio en la zona de Perú, donde nació y falleció Isabel Flores de Oliva, luego nombrada como Santa Rosa de Lima, que tiene parroquias en su nombre en Uruguay.

El relato dice que en 1615, dos años antes de morir, la mujer rezó sin parar para contrarrestar el ataque de unos piratas holandeses que pretendían desembarcar en Lima.

Isabel Flores de Oliva logró, según la leyenda, generar un temporal sin precedentes. El relato indica que las tormentas que se generaron en las costas fueron tan fuertes que los piratas holandeses no llegaron a pisar tierra peruana.

Santa Rosa de Lima es considerada la primera mística cristiana de América, cuya santidad fue reconocida por la Iglesia Católica en 1970.