Premios Emmy: Bad Bunny arrasó en la ceremonia y Rob Reiner se llevó una estatuilla póstuma por "The Bear"

Los Emmy 2026 ya tienen a sus primeros grandes protagonistas. El cantante Bad Bunny ganó su primer premio Emmy por el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX, mientras que el cineasta Rob Reiner recibió de manera póstuma el galardón a mejor actor invitado en una serie de comedia por su participación en la serie The Bear.

Ambos reconocimientos se entregaron durante los Creative Arts Emmys, la ceremonia que distingue los aspectos técnicos, artísticos y de producción de la televisión estadounidense y que se celebra una semana antes de la gala principal. La 78ª edición de los premios Emmy se realizará el 14 de setiembre en el Teatro Peacock de Los Ángeles y será transmitida por la plataforma HBO Max y el canal TNT.

El espectáculo The Apple Music Super Bowl LX Halftime Show Starring Bad Bunny fue uno de los grandes ganadores de los Creative Arts Emmys. El show obtuvo siete premios de las nueve categorías en las que estaba nominado, incluido el reconocimiento para Bad Bunny.

El artista puertorriqueño también consiguió galardones en dirección musical, coreografía, mezcla de sonido, dirección técnica, diseño de iluminación y dirección de programa especial. De esta manera, el espectáculo se convirtió en el más premiado de esta edición y ya había hecho historia en julio, cuando se convirtió en el show de medio tiempo más nominado en la historia de los Emmy.

La ceremonia también reconoció al brasileño Miguel Gandelman por la dirección musical y a Charm La'Donna y Karina Ortiz por la coreografía. Además, un episodio de Saturday Night Live presentado por Bad Bunny en octubre de 2025 ganó el Emmy a mejor maquillaje en un programa de variedades, no ficción o reality.

David Harbour con el Emmy a mejor actor de reparto en una miniserie por "DTF St. Louis". Foto: Lisa O'Connor/AFP fotos

Además el actor David Harbour y la actriz Linda Cardelini se llevaron el premio a mejor actor y actriz de reparto por la miniserie DTF. St. Louis, y la actriz Shailene Woodley se llevó el premio a mejor actriz invitada en una serie de drama por Paradise.

Congratulations to Linda Cardellini on her first Emmy win for Supporting Actress in a Limited or Anthology Series or Movie! pic.twitter.com/ZXuU0jkczE — Television Academy (@TelevisionAcad) September 7, 2026

El Emmy póstumo para Rob Reiner

En la misma ceremonia, Rob Reiner recibió de manera póstuma el Emmy a mejor actor invitado en una serie de comedia por su papel en The Bear. El actor y director interpretó a Albert Schnurr, un consultor de restaurantes y negocios que se convierte en mentor de Ebraheim, personaje interpretado por Edwin Lee Gibson.

Shailene Woodley con el premio a mejor actriz invitada en una serie de drama por "Paradise". Foto: Lisa O'Connor/AFP fotos

Reiner aparece en tres episodios de la cuarta temporada de la serie disponible en Disney+ y protagonizada por Jeremy Allen White, que consiguió ocho nominaciones en esta edición de los Emmy.

Con los Creative Arts Emmys ya entregados, la atención queda ahora puesta en la ceremonia principal del 14 de setiembre, cuando se conocerán los ganadores de las categorías más importantes de la televisión estadounidense.