La fuerte respuesta de La Joaqui a Luck Ra tras sus declaraciones sobre la ruptura: “No confundas mi silencio”

Después de casi dos meses de versiones cruzadas sobre el final de su relación, La Joaqui reveló en una nueva edición de PLP, de Luzu TV, los motivos que la habrían llevado a ponerle punto final a su vínculo con Luck Ra. Sus declaraciones no pasaron inadvertidas para el cantante, que horas más tarde respondió con un posteo en Instagram.

Todo comenzó cuando La Joaqui decidió contestarles a los haters que la acusaban en redes sociales de ser infiel por crear canciones en las que habla de forma provocativa, salidas nocturnas y descontrol. “Como hago RKT asumen que te voy a engañar con tu papá, ¿entendés?”, dijo mirando a Anita Espósito, quien no pudo evitar las risas por su comentario.

“Como hago RKT, asumen que te voy a engañar con tu papá. Eso no pasa. No tuve un vínculo en el que no me engañen hasta el día de hoy”. La Joaqui estalló en pleno stream. https://t.co/UjlzsvFVo4 pic.twitter.com/Wl9fXB7oHD — MDZ Online (@mdzol) September 5, 2026

“Y no. La verdad es que eso no pasa. De hecho, no tuve un vínculo en el que no me engañen hasta el día de hoy. Yo nunca engañé a nadie. ¿Por qué? Porque no me excita la deslealtad”, lanzó, mientras sus compañeras hicieron el clásico gesto con la mano de LAM.

Al advertir que sus declaraciones podían generar repercusiones, agregó: “Necesito que me dejen vivir. No todos los caminos van a Roma”. Sus palabras rápidamente se viralizaron y dieron lugar a distintas teorías sobre la relación que mantuvo con Luck Ra.

Ante la repercusión, el cantante cordobés decidió responderle a través de sus historias de Instagram. “Mi amor y respeto por Joaqui siempre fue verdadero y grande. Yo jamás la engañé. Fue la mujer más importante que tuve en mi vida. Yo respeto su presente y me duele mucho que me sigan vinculando con esta historia. Ya que está saliendo con un ex gran amigo hace un tiempo. Toca digerirlo y seguir, todo pasa”, escribió, en referencia a las versiones que vincularon a La Joaqui con Tiago PZK.

“Nuestra relación terminó y cada uno después siguió su camino. No busco el amor y tengo mucho que aprender para que algún día ocurra. Aunque la distancia hoy forme parte de nuestras vidas, no va a cambiar lo mucho que aprendí y viví con ella. Para mí es importante quedarse con el hermoso recuerdo de lo vivido y que cada uno siga su vida de la forma más feliz que nos haga”, agregó.

La respuesta de La Joaqui a Luck Ra

La respuesta de la cantante llegó después de que Luck Ra negara haberle sido infiel —en medio de rumores que lo vincularon con Tuli Acosta y hasta con su exnovia, Guille Giles— y cuestionara que se lo siguiera relacionando con la historia de la pareja. Además, el músico había hecho referencia al vínculo entre La Joaqui y Tiago PZK al definirlo como “un ex gran amigo”.

Frente a esas declaraciones, La Joaqui publicó un extenso mensaje en el que se refirió a la ruptura y cuestionó la manera en que, según su versión, terminó la relación.

“Nuestra relación terminó hace dos meses, por decisión tuya y de una manera que fue mucho más fría e irrespetuosa de lo que alguna vez elegí contar”, escribió la cantante.

Uno de los puntos más fuertes estuvo relacionado con la referencia de Luck Ra a Tiago PZK. La Joaqui rechazó que se redujera la historia entre ambos a la expresión “mi ex gran amigo” y sostuvo que existe un vínculo previo e independiente de su relación con el cordobés.

Captura del Instagram de La Joaqui. Foto: @lajoaqui.

“Reducir toda esa historia a ‘mi ex gran amigo’ no es contar la verdad: es elegir cuidadosamente qué parte de la verdad contar para sugerir una traición”, expresó.

Además, la cantante aseguró que eligió mantener en privado distintos aspectos de la ruptura y cuestionó la idea de que exista un tiempo determinado para atravesar un duelo amoroso, especialmente en el caso de las mujeres.

“Los duelos no tienen un tiempo reglamentario y, mucho menos, existe un plazo que una mujer deba cumplir para que su próxima elección sea considerada digna o respetable”, manifestó.

Y cerró con una frase dirigida directamente a su expareja: “Yo sigo eligiendo no contar muchas cosas por respeto. Ojalá no confundas nunca más mi silencio con falta de memoria”.

Con información de La Nación/GDA.