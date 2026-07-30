La Joaqui rompió en llanto en pleno programa al hablar de su separación con Luck Ra: "Yo me quería casar"

La separación entre La Joaqui y Luck Ra sigue dando de qué hablar. Después de confirmar el fin de su relación de dos años mediante un comunicado, donde explicó que la decisión fue tomada “con respeto” porque ambos atravesaban “etapas distintas” y tenían deseos a futuro diferentes, la cantante volvió a referirse al tema. Esta vez lo hizo entre lágrimas, al brindar más detalles sobre la ruptura y sincerarse sobre el difícil momento personal que atraviesa.

Horas después de hacer pública la noticia a través de sus redes sociales, la cantante volvió a referirse al final de su relación con Luck Ra y no pudo contener las lágrimas. Durante su participación en PLP, programa de Luzu TV, donde comparte espacio con Flor Jazmín, Anita Espósito y Evitta Luna, La Joaqui dio más detalles sobre los motivos que llevaron al cordobés a ponerle fin al noviazgo y se mostró visiblemente conmovida al hablar del tema.

“Yo nunca había vivido un amor así. Me enamoré perdidamente. Él sigue siendo totalmente el amor de mi vida y por eso realmente quiero que sea feliz, independientemente de que esa felicidad ya no sea yo”, aseguró.

Al profundizar sobre la ruptura, La Joaqui explicó que, pese al cariño que seguían sintiendo, ambos comenzaron a transitar caminos diferentes. “Nuestros idiomas de amor estaban hablando distinto. El amor es libre y el otro es libre de no elegirte más y eso no lo hace una mala persona“, deslizó al intentar explicar qué ocurrió entre ellos.

Minutos después, la emoción la desbordó y rompió en llanto al recordar el vínculo que construyó con el cantante. “Yo nunca había amado así. Yo me quería casar. Yo estaba muy enamorada, pero no nos dio el timming. Y realmente, Facu, independientemente de que hoy tome una decisión que es distinta a la que yo idealizaba... él fue por lejos el mejor novio que he tenido”, expresó entre lágrimas.

La joaqui hablando de la separación con luckra y como le dolio me mata 😭😭😭 encima se tima el tiempo de pedir que no bardeen a 3ros #PLPNocturno pic.twitter.com/G2URfMvqtP — Solcito🇦🇷☀️ (@esposftSierra) July 30, 2026

"No hay un duelo de maldad, ni de infidelidad, ni de destrato, ni de toxicidad, ni de absolutamente nada de eso. Lo que hay es un duelo de aceptar que hay un sueño que se me va y que no va a ser”, expresó.

A pesar del dolor por la separación, la artista dejó en claro que la imagen que tiene de su expareja no cambió y le dedicó unas sentidas palabras. “Facundo sigue siendo la misma persona de la que estaba enamorada antes de que él decidiera seguir su camino sin mí”, concluyó.

La Nación/GDA