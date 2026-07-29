Luck Ra y La Joaqui anunciaron su separación y pidieron "piedad mediática" para transitar el "duelo difícil"

Tras varios rumores y especulaciones, finalmente se confirmó que una de las parejas más populares de la música argentina le puso fin a su relación. Este miércoles, La Joaqui y Luck Ra anunciaron su separación a través de comunicados publicados en sus cuentas de Instagram. Ambos aseguraron que fue una decisión tomada "con respeto, entendimiento, cariño y agradecimiento", vinculada con "deseos de un futuro y etapas distintas", y pidieron "piedad mediática" para atravesar el duelo.

"Queremos comunicar, antes que sigan las especulaciones erradas sobre los porqués, que nuestra relación llegó a su fin", escribieron en mensajes prácticamente idénticos. "Ha sido una decisión aceptada con respeto, entendimiento, cariño y sobre todo agradecimiento, que no tiene que ver con desamor", expresaron.

En el comunicado compartido por La Joaqui, la cantante aclaró que la separación tampoco estuvo relacionada con "afectos familiares" y destacó que Luck Ra "siempre amó" a sus dos hijas, Shaina y Eva. El cordobés incluyó la misma aclaración desde su perspectiva y escribió: "Siempre he amado a sus hijas y ellas a mí". Ambos coincidieron en que la ruptura responde a "deseos de un futuro y etapas distintas" y aseguraron que decidieron "soltarse con el mismo amor" con el que construyeron la relación. "Nos llevamos los mejores recuerdos y el aprendizaje que nos dejó esta etapa", afirmaron.

Los artistas agradecieron el apoyo y el cariño recibido durante su relación y pidieron respeto a su privacidad mientras cada uno continúa con sus "proyectos personales y profesionales".

Asimismo, solicitaron "comprensión" a los medios de comunicación. "Los respetamos y les agradecemos siempre su difusión, que nos apoyó siempre a crecer, pero está siendo un duelo difícil para ambos y queremos pedirles piedad mediática para poder transitarlo con el menor dolor posible. Gracias por acompañarnos", concluyeron.

Tras hacer pública la noticia, ambos mantuvieron las fotografías que compartieron durante la relación en sus perfiles de Instagram, aunque dejaron de seguirse en la red social, un gesto que en los últimos días había alimentado las versiones de una posible crisis.

El comunicado de La Joaqui y Luck Ra.

Las versiones de ruptura comenzaron a tomar fuerza la semana pasada cuando Pepe Ochoa aseguró que la pareja atravesaba una crisis profunda y que llevaba un mes y medio separada. "Él quiere otra cosa para su vida. Ella está muy enamorada y no lo puede entender. Tomaron la decisión de guardarse mediáticamente en este momento para que ella pueda estar un poco más fuerte para cuando lo quiera anunciar", dijo el panelista en LAM. Además, sostuvo que seis meses atrás habían atravesado otra crisis que lograron superar y que la cantante había dejado de frecuentar al grupo de amigos que compartían.

Aunque ninguno de los dos había confirmado públicamente la separación hasta este miércoles, distintas publicaciones en redes sociales alimentaron las especulaciones. Luck Ra compartió un TikTok en el que se filmó tomando un vaso de agua acompañado por la frase: "Me sé el camino de una casa que no voy a volver a pisar", lo que muchos interpretaron como una referencia a la vivienda de La Joaqui.

Ella, por su parte, publicó un video frente al espejo utilizando un fragmento de "Ahora te puedes marchar", de Luis Miguel, y escribió: "Nunca indirecta, siempre temazo". Finalmente, ambos confirmaron el final de la relación con un comunicado conjunto.

La Nación/GDA