MSP reabre el lunes la agenda para acceder gratis a vacunas contra el meningococo; se brindarán 9.000 cupos

La directora general de la Salud, Laura Llambí, anunció este miércoles en rueda de prensa que el lunes que viene se volverá a abrir la agenda para acceder a dosis gratuitas de MenFive contra el meningococo para algunos niños y adolescentes. Se van a habilitar 9.000 cupos, más del doble que los otorgados en la primera tanda, informó la cartera.

El MSP aguarda que el lunes próximo llegue a Uruguay un lote de unas 300.000 vacunas MenFive, cuyo arribo estaba previsto originalmente para fines de agosto, pero que se logró adelantar tras gestiones del ministerio con la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

“Lo que podemos asegurar es que el lunes próximo se va a abrir nuevamente la agenda y las familias van a encontrar turnos durante esa semana, y en las semanas siguientes, tanto para los adolescentes de 11 a 15 años, que estaban habilitados a agendarse esta semana y algunos de ellos quedaron sin turno, como para los niños de 9 y 10 que habíamos anunciado que estaban habilitados desde el lunes 3 de agosto”, explicó Llambí.

La titular de Digesa remarcó que es importante que las familias lleven la cédula de identidad del niño o adolescente anotado al vacunatorio, ya que allí se procederá al chequeo de que el joven agendado es que va a recibir la dosis gratuita de MenFive, que cubre contra los serogrupos A, C, W, X e Y.

Este lunes sobre las 09.00 se abrió la agenda para brindar los primeros cupos de la vacuna que se “agotaron rápidamente”, dijo la jerarca. Al poco rato ya se habían agendado unos 4.000 adolescentes para vacunarse esta semana. “Lo valoramos como una muy buena respuesta de la población”, remarcó.

La titular de Digesa dijo que la agenda estaba visible sobre las 08.00 horas, pero quedó operativo minutos antes del 09.00 horas.

Llambí puntualizó que con las dosis compradas, que llegará un lote grande la semana próxima, y un remanente sobre fines de agosto, se podrá llegar a la cobertura esperada de todos los niños de entre dos años y adolescentes hasta los 18 años. No se incluyeron a los de un año porque tienen ya la cobertura vacunal desde julio del pasado.

Para alcanzar la cobertura de todos los menores de edad “va a llevar algunas semanas”, aclaró la directora del MSP, en función de la logística de distribución de las dosis, los horarios, y la ampliación de los vacunatorios. Por el momento, la cartera no especificó cuándo está previsto habilitar la agenda para los menores entre las franjas de dos a ocho años, y de entre 16 y 18 años.

Además de la estrategia de agenda electrónica para estas vacunas, Llambí aclaró que varios niños podrán acceder a las vacunas MenFive contra el meningococo en las escuelas, a partir de la estrategia llevada adelante entre el MSP y la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP).

Con 23 casos confirmados y siete fallecidos, Uruguay atraviesa desde hace semanas un aumento de infecciones causadas por la bacteria Neisseria meningitidis (meningococo), que puede presentarse como meningitis (meningoencefalitis) o como una enfermedad invasiva con shock séptico (púrpura fulminante).